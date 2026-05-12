El bloqueig del pas naval a Ormuz i el foc creuat dels darrers dies entre els EUA i l’Iran ha incrementat la incertesa pel conflicte a l’Orient Mitjà. En aquest sentit, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha atiat el foc aquest dilluns titllant la proposta de l’Iran d'”inacceptable” i advertint que l’alto el foc, malgrat estar vigent, està “en estat crític” i és “increïblement dèbil”, segons ha declarat el dirigent des del Despatx Oval i ha recollit Europa Press. A més, considera la proposta de Teheran com “una porqueria” que no va acabar de llegir.
El cap de l’executiu nord-americà insisteix que l’Iran encara no renuncia a les seves aspiracions nuclears: “l’Iran no pot tenir una arma nuclear, i no la tindrà. I no volien arribar tan lluny. Tot i que sembli increïble, no ho van fer”, ha manifestat, argumentant que el seu pla per desmantellar la indústria nuclear de l’Iran és “molt senzill”. Així mateix, persisteix amb la seva narrativa victoriosa en recalcar que el país dels perses ha estat derrotat “totalment” al camp de batalla. Compara l’estat actual de l’alto el foc amb els pronòstics d’un metge pessimista: “Jo diria que l’alto el foc és vigent, però és com quan un metge entra i diu: ‘Senyor, el seu ser estimat té aproximadament un 1% de sobreviure'”.
En qualsevol cas, subratlla la possibilitat de trobar una entesa per a una sortida diplomàtica del conflicte, però lamenta la manca de paraula de les autoritats iranianes, ja que “són gent no gaire honrada”. D’aquesta manera, critica els girs de Teheran a la negociació, assenyalant que el país asiàtic tarda “cinc dies” en enviar un document que hauria d’haver arribat en 20 minuts. Trump considera que “ningú vol ser president”, perquè els dirigents iranians amb els quals Washington negocia són el “tercer nivell”.
L’Iran considera la seva proposta com a “legítima i generosa”
Per contra, l’estat dels aiatol·làs ha defensat que la seva darrera proposta és “legítima i generosa”. “Demanem el final de la guerra, la retirada del bloqueig i la pirateria i l’alliberament dels béns iranians congelats injustament als bancs per les pressions estatunidenques”, ha declarat el portaveu del ministeri d’afers exteriors de l’Iran, Esmaeil Baghaei, tot just en un moment en què les negociacions s’han estancat després d’una primera ronda al Pakistan a inicis d’abril.
D’altra banda, el president del parlament iranià, Mohamed Baqer Qalibaf, ha expressat que les forces armades estan “preparades” per donar resposta a qualsevol agressió. Adverteix que “una mala estratègia i unes males decisions sempre porten a mals resultats”.