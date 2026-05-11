L’Iran i els EUA estan enrocats en la seva posició per posar fi al conflicte al Pròxim Orient. El país persa, mitjançant les declaracions recollides per Europa Press del portaveu del ministeri d’afers exteriors, Esmaeil Baghaei, ha defensat aquest dilluns que la seva última oferta és “legítima i generosa”, després que el president republicà hagi afirmat que el document lliurat pel país dels aiatol·làs sigui “totalment inacceptable”. “Demanem el final de la guerra, la retirada del bloqueig i la pirateria i l’alliberament dels béns iranians que han estat congelats injustament en bancs per les pressions estatunidenques”, ha expressat el portaveu, que ha detallat que la proposta també inclou el desbloqueig del pas d’Ormuz i la garantia de seguretat regional, inclòs el Líban.
Segons Baghaei, l’Iran “no ha reclamat cap concessió” de part de Washington, evitant pronunciar-se sobre la possibilitat que Rússia accepti part de les reserves d’urani enriquit iranianes per facilitar un acord. En aquest moment, diu Baghaei, estan centrats a posar final a la guerra i ha ajornat “qualsevol decisió relativa al programa nuclear”. Així mateix, ha advertit amb represàlies en cas que s’intervingui sobre l’estret d’Ormuz.
Les converses de pau entre els EUA i l’Iran estan mediades pel Pakistan, però les diferències en les postures han impedit la celebració d’una segona trobada a Islamabad, que ja va acollir una primera reunió després de signar l’acord d’alto el foc el 8 d’abril. Cal destacar, però, que aquesta treva ha estat prorrogada sense límit per part de Trump. Teheran defensa que no té la intenció d’assistir a les negociacions de la capital pakistanesa perquè encara persisteix la restricció de pas a Ormuz i es requisen vaixells iranians a la zona.
En aquest sentit, la radiotelevisió pública del país dels aiatol·làs, l’IRIB, ha accedit a una font anònima de la diplomàcia iraniana, que ha insistit en dos aspectes. En primer lloc, que claudicar davant les propostes de Trump hagués representat “un rendiment davant els excessos” del president dels EUA i, en segon lloc, que Teheran reclama indemnitzacions per pagar les reparacions de la guerra i la sobirania iraniana sobre l’estret d’Ormuz, l’enclavament estratègic per on passa una gran part del petroli a escala global.
Atac contra un vaixell sud-coreà
Paral·lelament, segons l’agència Yonhap, l’executiu de Corea del Sud, a través de l’assessor de Seguretat Nacional, Wi Sung Lac, ha denunciat aquest dilluns un atac contra un vaixell amb bandera sud-coreana, perpetrat la darrera setmana. En aquest sentit, han anunciat que es prendran les mesures “necessàries” un cop es determini l’autor de l’incident. “El nostre govern manifesta que els atacs contra embarcacions privades, inclòs el ‘HMM Namu’, no poden ser tolerats”, ha expressat Sung Lac, que ha recalcat que l’atac ha causat una explosió i un incendi al vaixell.