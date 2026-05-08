L’Iran i els EUA intercanvien atacs a Ormuz malgrat les converses de pau

Les forces militars dels Estats Units i l’Iran intercanvien atacs a la zona de l’estret d’Ormuz, malgrat que Trump ha subratllat aquest dijous davant la premsa, en declaracions recollides per Europa Press, que l’alto el foc “és vigent” i que la seva administració continua “negociant” amb vista a un possible acord que posi fi el conflicte de l’Orient Mitjà, iniciat el 28 de febrer amb Israel contra el país persa.
Sobre la continuació dels atacs a Ormuz, el Comandament Central dels Estats Units (CENTCOM) ha defensat que responen al llançament, per part de la República Islàmica, de “múltiples, drons i petites embarcacions”, alhora que tres destructors nord-americans “transitaven per la via marítima internacional”. Justifiquen la seva resposta als atacs iranians com a “legítima defensa” i agreguen que “cap actiu nord-americà ha sigut impactat”, neutralitzant “les amenaces entrants”. Amb tot, el CENTCOM aclareix que no busquen una “escalada”, però Trump ha qualificat l’encreuament d’atacs com “un copet d’amor” als dirigents “llunàtics” iranians que, “si tinguessin l’oportunitat d’utilitzar una arma nuclear, ho farien sense dubtar”.
El dirigent de la Casa Blanca ha asseverat que el seu exèrcit ha “deixat per terra” a l’iranià. A més, ha indicat que si l’alto el foc no fos vigent, es veuria un “gran resplendor sortint de l’Iran”, per la qual cosa considera que si l’acord “no es firma”, el país asiàtic “ho passarà molt malament”. A parer de Trump, al país dels aiatol·làs tenen més necessitat de segellar un pacte que ell mateix.
En aquesta línia, un portaveu de la Caserna General Central de Jatam al Anbiya (KCHG) ha denunciat atacs estatunidencs contra dos vaixells, un d’ells un petrolier iranià, a l’illa de Qeshm i en punts de la costa a l’estret d’Ormuz. Teheran, en resposta, ha atacat embarcacions militars estatunidenques. En una nota difosa per l’agència de notícies Tasnim, vinculada a la Guàrdia Revolucionària, aquest portaveu també ha acusat Washington d’haver atacat “zones civils a la costa de Jaur Mir, Sirik i l’illa de Qeshm”, recalcant que ha executat els atacs “en col·laboració amb alguns països de la regió” i amenaçant que la nació “criminal i agressora dels Estats Units” i els països que el recolzen “han de saber que la República Islàmica respondrà amb contundència”.
L’Iran vol “controlar” l’estret d’Ormuz
Els dos bàndols mantenen les seves narratives triomfants. En aquest sentit, el vicepresident primer de l’Iran, Mohamed Reza Aref, ha defensat que la República Islàmica aviat aconseguirà la victòria i ha subratllat que la intenció dels perses és “controlar” el pas estratègic d’Ormuz. “Aviat celebrarem la nostra festa de la victòria, i les sancions i pressions que han imposat a la nació iraniana en els darrers anys s’aixecaran amb la victòria de la nació”, ha considerat el membre de l’executiu del país del Pròxim Orient en declaracions a la cadena estatal Press TV que han estat citades per l’agència Europa Press.
Per aquest motiu, ha avançat que l’Iran està decidit a “controlar” l’estret, un avantatge estratègic que argumenta que “en els darrers anys” no han aprofitat. Reza Aref, així, reivindica que l’enclavament que connecta els golfs Pèrsic i d’Oman “és propietat absoluta de l’Iran”. L’objectiu iranià, segons manifesta el vicepresident, és la generació d’unes condicions favorables perquè els països de la regió vulguin col·laborar amb Teheran.