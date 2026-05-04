L’anunci de president dels Estats Units, Donald Trump, d’impulsar el projecte ‘Llibertat’ per aixecar el bloqueig naval a l’estret d’Ormuz ja ha obtingut la resposta iraniana. En aquest sentit, el país dels aiatol·làs ha estat categòric en advertir, mitjançant el cap de les seves forces de seguretat, Ali Abdulahi, que “qualsevol exèrcit estranger”, especialment el país nord-americà, serà atacat si “intenta apropar-se a l’estret d’Ormuz”, segons ha informat l’emissora iraniana IRIB i ha recollit Europa Press. La mesura del president republicà consisteix a escortar les embarcacions afectades per la interrupció del comerç marítim en aquesta via clau, i mobilitzarà 100 aeronaus i 15.000 militars.
“L’acció agressiva dels Estats Units de pertorbar la situació actual només complicarà la situació i posarà en perill la seguretat dels vaixells de la zona”, ha defensat. Així mateix, Abdulahi ha qualificat l’exèrcit estatunidenc de “terrorista” i “agressiu”, i ha afirmat que des de fa temps recorren al “robament i pirateria” en aigües internacionals, la qual cosa posa en perill la seguretat del comerç global i l’economia. Per aquest motiu, argumenta que la seguretat d’Ormuz depèn de l’Iran i que “qualsevol pas i navegació segura, sota qualsevol circumstància, ha de tenir lloc en coordinació amb les forces armades”, per la qual cosa s’oposa frontalment al pla de Trump.
Lliurament de tripulants d’un vaixell iranià
Des de l’esclat del conflicte, les forces armades dels EUA han interceptat vaixells de l’Iran. Aquest dilluns, l’exèrcit estatunidenc ha entregat al Pakistan els 22 tripulants del portacontenidors iranià MV Touska, segons ha informat el ministeri d’afers exteriors pakistanès i ha confirmat Europa Press. L’executiu pakistanès també ha explicat que el vaixell serà remolcat a les aigües territorials del Pakistan pel retorn als seus propietaris, un cop l’embarcació sigui reparada. Quant a les persones que tripulaven l’embarcació, el ministeri encapçalat per Ishaq Dar ha informat que “seran repatriats a l’Iran avui mateix”, abans d’expressar el seu “agraïment” a Washington i Teheran, per la qual cosa reitera el seu compromís per “facilitar el diàleg, la diplomàcia i la mediació per a la pau i la seguretat regionals”.
El país dels aiatol·làs va anunciar el 17 d’abril que acabaria amb la restricció al trànsit d’Ormuz com a resposta a l’alto el foc temporal al Líban, però després va anunciar que les tornarien a imposar després que Trump afirmés que les forces estatunidenques mantindrien el seu bloqueig en el pas marítim.
L’estratègia d’interrupció naval i la requisició d’embarcacions iranianes a la zona ha estat un dels motius de Teheran pels quals els mediadors iranians no han assistit a Islamabad (Pakistan), fet pel qual el país persa considera que les accions suposen una violació de l’alto el foc que impedeixen el procés de diàleg. Malgrat això, l’Iran i EUA continuen negociant possibles sortides pel conflicte iniciat el 28 de febrer arran de l’ofensiva nord-americana i d’Israel.