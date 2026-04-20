Crisi a Ormuz: els Estats Units assalta un vaixell iranià i Teheran promet represàlies

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha certificat l’atac de les forces militars nord-americanes contra un vaixell iranià de gran tonatge que buscava superar el bloqueig americà a l’estret d’Ormuz. “La tripulació iraniana no va respondre, així que el nostre vaixell de l’Armada el va parar fent-li un forat a la sala de màquines. Ara mateix els marinis tenen sota custòdia el vaixell”, ha destacat Trump a través de les xarxes socials. Un moviment que tensa encara més les relacions entre els dos països i que posa en risc la possible pau negociada entre Teheran i Washington.
Segons ha informat els Estats Units, el vaixell ‘Touska’, un gegant de prop de 275 metres d’eslora, “va intentar passar el nostre bloqueig naval i no li va sortir molt bé” després de ser interceptar pel destructor de l’armada americana USS Spruance. A més, Trump ha afegit que el ‘Touska’ estava entre les embarcacions sancionades pel Departament del Tresor estatunidenc per un suposat “historial d’activitat il·legal”.
L’Iran promet represàlies després d’un acte de “pirateria” dels Estats Units
Des de Teheran no han tardat a respondre al que consideren un acte de “pirateria” per part dels Estats Units després d’assaltar un vaixell iranià. En declaracions fetes a la televisió estatal iraniana, IRIB i recollides per Europa Press el portaveu de la Caserna General Central Jatam al Anbiya –el comandament de combat unificat de les Forces Armades iranianes–, Ebrahim Zolfaqari, ha carregat durament contra Washington i ha assegurat que “els Estats Units, en el seu paper d’agressor, ha violat l’alto el foc i ha comès un acte de pirateria marítima en disparar contra un vaixell mercant iranià en aigües de la mar d’Oman”.
Zolfaqari ha alertat que l’atac dels militars americans contra el vaixell iranià han provocat que aquest quedi “inutilitzat”. Un assalt que des de Teheran no han volgut deixar passar i alerten que les forces armades iranianes “respondran i prendran represàlies en breu contra aquest acte de pirateria armada perpetrat per l’Exèrcit dels Estats Units”.