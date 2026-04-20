Crisis en Ormuz: Estados Unidos asalta un barco iraní y Teherán promete represalias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha certificado el ataque de las fuerzas militares estadounidenses contra un barco iraní de gran tonelaje que buscaba superar el bloqueo americano en el estrecho de Ormuz. «La tripulación iraní no respondió, así que nuestro barco de la Armada lo detuvo haciéndole un agujero en la sala de máquinas. Ahora mismo los marines tienen bajo custodia el barco», destacó Trump a través de las redes sociales. Un movimiento que tensa aún más las relaciones entre los dos países y que pone en riesgo la posible paz negociada entre Teherán y Washington.

Según ha informado Estados Unidos, el barco ‘Touska’, un gigante de cerca de 275 metros de eslora, «intentó pasar nuestro bloqueo naval y no le salió muy bien» después de ser interceptado por el destructor de la armada americana USS Spruance. Además, Trump ha añadido que el ‘Touska’ estaba entre las embarcaciones sancionadas por el Departamento del Tesoro estadounidense por un supuesto «historial de actividad ilegal».

Irán promete represalias tras un acto de «piratería» de Estados Unidos

Desde Teherán no han tardado en responder a lo que consideran un acto de «piratería» por parte de Estados Unidos tras asaltar un barco iraní. En declaraciones hechas a la televisión estatal iraní, IRIB y recogidas por Europa Press, el portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya –el comando de combate unificado de las Fuerzas Armadas iraníes–, Ebrahim Zolfaqari, ha cargado duramente contra Washington y ha asegurado que «Estados Unidos, en su papel de agresor, ha violado el alto el fuego y ha cometido un acto de piratería marítima al disparar contra un barco mercante iraní en aguas del mar de Omán».

Un barco en el estrecho de Ormuz | Europa Press / Contacto / Rouzbeh Fouladi

Zolfaqari ha alertado que el ataque de los militares americanos contra el barco iraní ha provocado que este quede «inutilizado». Un asalto que desde Teherán no han querido dejar pasar y alertan que las fuerzas armadas iraníes «responderán y tomarán represalias en breve contra este acto de piratería armada perpetrado por el Ejército de Estados Unidos».