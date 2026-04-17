Irán reabre el estrecho de Ormuz durante el alto el fuego sin acuerdo con Trump

El ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno iraní ha anunciado la apertura del estrecho de Ormuz durante el tiempo que dure el alto el fuego entre Israel y el Líbano. Tras el pacto, que ha conseguido apaciguar el expansionismo de Tel Aviv, el titular de la cartera internacional de Teherán, Seyed Abbas Araghchi, ha anunciado que recuperará la actividad logística en el paso si el ejército israelí respeta el acuerdo de paz temporal. Los buques comerciales que transiten deberán seguir la «ruta coordinada y ya anunciada» por parte de la Organización Portuaria y Marítima iraní.

La reapertura de Ormuz ha llegado, cabe decir, sin acuerdo previo con Estados Unidos. Así lo ha aclarado el presidente, Donald Trump, en su primera respuesta al anuncio. En una publicación en su red social, Truth Social, Trump ha celebrado que el paso esté «preparado para el negocio»; pero también ha anunciado que el bloqueo de la marina estadounidense continuará vigente. Sin embargo, los obstáculos estadounidenses solo aplicarán sobre los buques iraníes. La parada se mantendrá, según ha avanzado, hasta que «las transacciones con Irán estén completas al 100%».

El presidente no respondió preguntas a la llegada, pero antes de embarcar el helicóptero habló con los medios de comunicación sobre Irán y el Papa. Andrew Leyden / Zuma Press / Europa Press

Caída con fuerza del petróleo

Desde el anuncio iraní, el petróleo registra una caída inédita: en los últimos minutos, el crudo -tanto el Brent europeo como el West Texas Intermediate estadounidense- ha caído cerca de un 10%. El barril de referencia de los 27 ronda los 89 dólares, mientras que el estadounidense ha caído por debajo de los 85 dólares. Con este movimiento de precios, los futuros petroleros quedan muy lejos de los máximos a los que llegó en los peores momentos de la crisis. El Brent, cabe recordar, llegó a encarecerse hasta rozar los 114 dólares, una tendencia que disparó la gasolina por encima de los 1,8 euros el litro. El diésel, por otro lado, ha llegado a superar los 2 euros el litro, mucho más presionado por los usos profesionales en sectores como el agrario o la logística. A raíz del desbloqueo, es esperable que los precios se moderen en las próximas semanas, a la espera de validar el cumplimiento del alto el fuego.