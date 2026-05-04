El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado una iniciativa «humanitaria», llamada Proyecto Libertad, que consistirá en el acompañamiento de barcos en el estrecho de Ormuz que no están implicados en la disputa entre Washington y Teherán, con el objetivo de facilitar la salida de las embarcaciones atrapadas en este punto clave para el tránsito mundial del petróleo. El republicano ha difundido su mensaje a través de las redes sociales y Europa Press lo ha recogido: «Guiamos los barcos para que estén fuera del peligro de estas vías marítimas restringidas» y, en este sentido, puedan continuar con su ruta.

El dirigente estadounidense justifica la medida en el hecho de que considera «neutrales» e «inocentes» los barcos que circulan por la vía marítima. La iniciativa de custodia de barcos comenzará este lunes y movilizará unos 15,000 militares, más de 100 aeronaves, drones y destructores. Según Trump, una vez salgan, los países con flotas atrapadas en el golfo Pérsico «han dicho que no volverán hasta que la zona no sea segura», aunque ha amenazado con tomar una respuesta «contundente» en caso de interferencia en este «proceso humanitario». Asimismo, ha resaltado el carácter filantrópico de la decisión, ya que las tripulaciones de las embarcaciones afectadas se están quedando sin suministros para que puedan continuar de forma «saludable».

En este sentido, el embajador de EE.UU. ante Naciones Unidas, Michael Waltz, ha defendido la iniciativa para descongestionar el estrecho de Ormuz, que ha comparado con otros pasos estratégicos como el estrecho de Gibraltar. «El mundo no puede permitir que se siente el precedente de que una de las partes (en un conflicto) pueda castigar las economías mundiales con el fin de obtener ventaja sobre la otra», ha expresado en sus redes.

Michael Waltz presenta sus credenciales al Secretario General de la ONU Antonio Guterres para convertirse en el Representante Permanente de los Estados Unidos en las Naciones Unidas. Lev Radin / ZUMA Press Wire / dpa

Conversaciones por buen camino

Paralelamente, Trump, en su salida del Air Force One, ha destacado ante los periodistas que las conversaciones de paz con Irán para concluir el conflicto iniciado el 28 de febrero «van muy bien», pero no ha dado más detalles. Horas antes, el inquilino de la Casa Blanca ha manifestado que los representantes estadounidenses mantienen «contactos muy positivos» con el país chií: «Queda mucho por delante para demostrar la buena voluntad de todos aquellos que desde hace tantos meses combaten intensamente».

El estado de los ayatolás anunció el desbloqueo de Ormuz como respuesta al alto el fuego en el Líbano, pero volvió a imponerlo después de que Trump afirmara que las fuerzas de seguridad estadounidenses mantendrían el bloqueo. Posteriormente, Trump accedió a la petición pakistaní para extender el alto el fuego alcanzado el 8 de abril, sin embargo, insistió en que el bloqueo continuaría. La interrupción de paso y el reciente asalto de barcos iraníes han sido las causas expuestas por Teherán para no asistir a las conversaciones de Islamabad, argumentando que las acciones suponen una violación del alto el fuego.