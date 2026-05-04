El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat una iniciativa “humanitària”, anomenada com a Projecte Llibertat, que consistirà en l’acompanyament de vaixells a l’estret d’Ormuz que no estan implicats en la disputa entre Washington i Teheran, amb l’objectiu de facilitar la sortida de les embarcacions atrapades en aquest punt clau per al trànsit mundial del petroli. El republicà ha difós el seu missatge a través de les xarxes socials i Europa Press l’ha recollit: “Guiarem els vaixells perquè estiguin fora del perill d’aquestes vies marítimes restringides” i, en aquest sentit, puguin continuar amb la seva ruta.
El dirigent estatunidenc justifica la mesura en el fet que considera “neutrals” i “innocents” els vaixells que circulen per la via marítima. La iniciativa de custòdia de vaixells començarà aquest dilluns i mobilitzarà uns 15.000 militars, més de 100 aeronaus, drons i destructors. Segons Trump, un cop surtin, els països amb flotes atrapades al golf Pèrsic “han dit que no tornaran fins que la zona no sigui segura”, tot i que ha amenaçat de prendre una resposta “contundent” en cas d’interferència en aquest “procés humanitari”. Així mateix, ha ressaltat el caràcter filantròpic de la decisió, ja que les tripulacions de les embarcacions afectades s’estan quedant sense subministraments perquè puguin continuar de forma “saludable”.
En aquest sentit, l’ambaixador dels EUA davant Nacions Unides, Michael Waltz, ha defensat la iniciativa per descongestionar l’estret d’Ormuz, que ha comparat amb altres passos estratègics com l’estret de Gibraltar. “El món no pot permetre que s’assegui el precedent que una de les parts (en un conflicte) pugui castigar les economies mundials amb la finalitat d’obtenir avantatge sobre l’altra”, ha expressat a les seves xarxes.
Converses pel bon camí
Paral·lelament, Trump, en la seva sortida de l’Air Force One, ha destacat davant dels periodistes que les converses de pau amb l’Iran per concloure el conflicte iniciat el 28 de febrer “van molt bé”, però no ha donat més detalls. Hores abans, l’inquilí de la Casa Blanca ha manifestat que els representats nord-americans mantenen “contactes molt positius” amb el país xiïta: “Queda molt per davant per a demostrar la bona voluntat de tots aquells que fa tants mesos que combaten intensament”.
L’estat dels aiatol·làs va anunciar el desbloqueig d’Ormuz com a resposta a l’alto el foc al Líban, però va tornar a imposar-ho després que Trump afirmés que les forces de seguretat estatunidenques mantindrien el bloqueig. Posteriorment, Trump va accedir a la petició pakistanesa per estendre l’alto el foc assolit el 8 d’abril, tanmateix, va insistir que el bloqueig continuaria. La interrupció de pas i el recent assalt de vaixells iranians han sigut les causes exposades per Teheran per a no assistir a les converses d’Islamabad, argumentant que les accions suposen una violació de l’alto el foc.