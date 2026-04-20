La incertesa sobre la situació actual de l’estret d’Ormuz persisteix. Menys de 24 hores després d’anunciar la reobertura de l’estret d’Ormuz, el dissabte l’Iran va anunciar el tancament d’aquest pas marítim clau per on transita el 20% del petroli en l’àmbit mundial. Aquest diumenge a darrera hora, el vicepresident primer del país persa, Mohammad Reza Aref, ha advertit -en declaracions recollides per Europa Press- que la seguretat d’aquest pas estratègic “no és gratis” i ha defensat la seva aposta per un mercat “lliure” o amb el “risc que tots hagin d’assumir costos considerables“, en un context en què s’acusa el règim islàmic d’imposar tarifes als vaixells que naveguen per les seves aigües. El motiu del nou tancament ha estat un suposat incompliment per part dels Estats Units dels terminis de l’alto el foc en mantenir un tancament perimetral de la zona, una mesura de la treva pactada el 8 d’abril i que ha d’expirar aquest dimecres.
“No es poden restringir les exportacions de l’Iran i alhora esperar que la seguretat sigui gratuïta pels altres”. Al mateix temps, ha estat contundent i ha recalcat que “l’elecció és clara: on un mercat lliure per a tots, o el risc que tots hagin d’assumir costos considerables“. L’estabilitat dels preus dependrà de la posició dels Estats Units sobre la continuïtat de les sancions econòmiques i la pressió militar exercida contra l’Iran i els seus aliats.
El portaveu del ministeri d’exteriors iranià, Esmaeil Baghaei, va anar més enllà en criticar el bloqueig “il·legal” dels Estats Units als ports iranians, la qual cosa va titllar de “càstig col·lectiu” contra el seu poble i que, en conseqüència, constitueix “un crim de guerra contra la humanitat”.
Tensió a l’estret
Paral·lelament, l’exèrcit nord-americà ha publicat a les xarxes del Centre de Comandament Central dels Estats Units (CENTCOM) una gravació sobre l‘atac i posterior intercepció del portacontenidors iranià ‘Touska’ al golf d’Oman i ha afirmat que el vaixell va ignorar reiteradament les seves advertències durant sis hores. Aquest fet posa en perill les converses entre Teheran i Washington per assolir un acord de pau. En aquest sentit, el portaveu del comandament de combat unificat de les Forces Armades iranianes, Ebrahim Zolfaqari, ha denunciat la violació de l’alto el foc, qualificant aquest succés de “pirateria marítima” en disparar contra un vaixell mercant.