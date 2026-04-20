La incertidumbre sobre la situación actual del estrecho de Ormuz persiste. Menos de 24 horas después de anunciar la reapertura del estrecho de Ormuz, el sábado Irán anunció el cierre de este paso marítimo clave por donde transita el 20% del petróleo a nivel mundial. Este domingo a última hora, el primer vicepresidente del país persa, Mohammad Reza Aref, ha advertido -en declaraciones recogidas por Europa Press- que la seguridad de este paso estratégico «no es gratis» y ha defendido su apuesta por un mercado «libre» o con el «riesgo de que todos tengan que asumir costos considerables«, en un contexto en el que se acusa al régimen islámico de imponer tarifas a los barcos que navegan por sus aguas. El motivo del nuevo cierre ha sido un supuesto incumplimiento por parte de Estados Unidos de los términos del alto el fuego al mantener un cierre perimetral de la zona, una medida de la tregua pactada el 8 de abril y que debe expirar este miércoles.

«No se pueden restringir las exportaciones de Irán y al mismo tiempo esperar que la seguridad sea gratuita para los demás». Al mismo tiempo, ha sido contundente y ha recalcado que «la elección es clara: un mercado libre para todos, o el riesgo de que todos tengan que asumir costos considerables«. La estabilidad de los precios dependerá de la posición de Estados Unidos sobre la continuidad de las sanciones económicas y la presión militar ejercida contra Irán y sus aliados.

El portavoz del ministerio de exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, fue más allá en criticar el bloqueo «ilegal» de Estados Unidos a los puertos iraníes, lo que calificó de «castigo colectivo» contra su pueblo y que, en consecuencia, constituye «un crimen de guerra contra la humanidad».

Un marino a bordo del transporte anfibio ‘USS Nueva Orleans’ (LPD 18) durante el bloqueo impuesto a los puertos iraníes. REMITIDA / HANDOUT por CENTCOM (Europa Press)

Tensión en el estrecho

Paralelamente, el ejército estadounidense ha publicado en las redes del Centro de Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) una grabación sobre elataque y posterior intercepción del portacontenedores iraní ‘Touska’ en el golfo de Omán y ha afirmado que el barco ignoró reiteradamente sus advertencias durante seis horas. Este hecho pone en peligro las conversaciones entre Teherán y Washington para lograr un acuerdo de paz. En este sentido, el portavoz del comando de combate unificado de las Fuerzas Armadas iraníes, Ebrahim Zolfaqari, ha denunciado la violación del alto el fuego, calificando este suceso de «piratería marítima» al disparar contra un barco mercante.