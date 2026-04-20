Irán aún «no ha tomado una decisión» sobre su participación en una segunda ronda de conversaciones con Estados Unidos en Islamabad (Pakistán), informó el portavoz del ministerio de exteriores del país persa, Esmaeil Baghaei, a la agencia de noticias Mehr y recogido por Europa Press. El régimen de los ayatolás ha acusado a Washington de «no ser serio» en sus esfuerzos diplomáticos para detener la guerra a causa de sus acciones, muy contradictorias con sus declaraciones en favor del diálogo.

Las dos partes aún se encuentran lejos de un acuerdo de paz, porque «los Estados Unidos insisten en posiciones poco realistas», argumentó Baghaei, antes de recordar que la Casa Blanca «ha traicionado a la diplomacia y violado el Derecho Internacional» en dos ocasiones durante las negociaciones, haciendo referencia a las dos ofensivas lanzadas por los estadounidenses por sorpresa, en junio de 2025 y febrero de 2026, en pleno proceso de negociaciones para firmar un nuevo acuerdo nuclear. También expresó su indignación ante el bloqueo del estrecho de Ormuz y el nuevo ataque a un barco iraní el domingo, que calificó como un acto «de agresión».

Irán denuncia una violación de la tregua en el Líbano

Además, el portavoz de la alta diplomacia del régimen teocrático ha denunciado los ataques de Israel en el Líbano a pesar del alto el fuego, «que suponen un ejemplo de cómo la otra parte (Estados Unidos) acusa a otro (Israel) para encubrir sus errores». Irán culpa, así, a Estados Unidos por la violación del alto el fuego en el Líbano.

Una zona muy dañada en el sur del Líbano se ve después de recientes ataques, con edificios reducidos a escombros y una destrucción generalizada visible en toda la zona. Europa Press / Contacto / Paulina Patimer

«Después de anunciar un alto el fuego en el Líbano y la reapertura del estrecho de Ormuz, según los asuntos planteados, anunció que mantendría su bloqueo naval (contra Irán), lo que demuestra que Washington no es serio sobre el proceso de negociaciones«, añadió el portavoz de la diplomacia iraní.