Los EE.UU. cancelan el viaje para cerrar un acuerdo de paz con Irán

La prórroga del alto el fuego con Irán, anunciada por Trump, ha sido seguida por la cancelación del viaje a Pakistán del vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, como jefe de la delegación de Washington, que busca sellar un nuevo pacto de paz a largo plazo, según han informado algunos medios estadounidenses como el diario Wall Street Journal, la cadena CBS o el portal de noticias Axios, y ha recogido Europa Press.

El jefe de la Casa Blanca habría suspendido las negociaciones de manera «indefinida» hasta que Teherán presente una «propuesta unificada» y concluyan las conversaciones. El viaje estaba planeado con miras a una segunda ronda de contactos que sucediera a las conversaciones maratonianas desde hace más de una semana, cuando se superaron las 21 horas de reunión con la delegación iraní. Sin embargo, la extensión del alto el fuego alcanzado a inicios de abril entre los dos países ha llegado sin que la República Islámica haya dado una respuesta oficial para confirmar o no su asistencia al encuentro que se iba a producir este martes en la capital de Pakistán, Islamabad.

Una reunión crucial para Pakistán

Fuentes citadas por la cadena de televisión CNN, y recogidas por Europa Press, han señalado que el viaje del número dos de la Casa Blanca, JD Vance, previsto para el martes, parecía haber sido pospuesto, al mismo tiempo apuntando a la celebración de una reunión importante en la Casa Blanca para tratar el asunto. La tregua llegaba a su fin a las 4:50 horas del 22 de abril (las 13:50 en Cataluña), y pocas horas antes de su expiración, el ejecutivo pakistaní pidió urgentemente a las autoridades persas que asistieran a las negociaciones, consideradas de carácter «crucial».

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, habla durante una entrevista con Xinhua en Teherán. Europa Press / Contacto / Sha Dati

Más tarde, el portavoz del ministerio de exteriores del régimen islámico, Esmaeil Baghaei, aseguró que no se había tomado una decisión sobre la participación de Teherán en las conversaciones. No obstante, la agencia de noticias Tasnim, vinculada con la Guardia Revolucionaria, ha difundido que la delegación de Irán no viajará a Islamabad, según un comunicado de los diplomáticos iraníes según el cual no habría perspectivas para que Teherán se implique en la segunda fase.