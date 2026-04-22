Trump extiende el alto el fuego hasta que Irán presente un plan de paz

La guerra en el Oriente Medio parece que comienza a desescalar después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, haya anunciado que el alto el fuego se mantendrá hasta que las autoridades iraníes hagan una propuesta de paz y terminen las negociaciones en Pakistán entre los dos países. A través de una publicación en la red social de su propiedad, TruthSocial, Trump ha señalado que ha ordenado a los cuerpos militares estadounidenses «que mantengan el bloqueo y, en todos los demás aspectos, permanezcan preparados y operativos, y, en consecuencia, prorrogaré el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado».

El presidente de los Estados Unidos ha señalado que la decisión llega después de que Pakistán haya pedido a la administración Trump extender el alto el fuego con Irán «hasta que sus líderes y representantes puedan presentar una propuesta unificada». Trump, sin embargo, no ha perdido la oportunidad de lanzar un dardo envenenado contra el país persa y asegura que «el Gobierno de Irán se encuentra gravemente dividido, lo cual no es de extrañar».

El alto el fuego se prorroga en un contexto muy duro después de un fin de semana marcado por la reapertura y el cierre del estrecho de Ormuz y el asalto americano a un barco iraní, un hecho que ha aumentado las tensiones en Oriente Medio después de varios días de relativa calma.

Trump asegura que Irán va de farol y no quiere cerrar el estrecho de Ormuz

A través de las redes sociales, Trump también ha querido presumir y ha asegurado que Irán va de farol y «no quiere» que «se cierre» el estrecho de Ormuz. Según el presidente estadounidense, desde Teherán quieren el cierre del estrecho para «guardar las apariencias» en el pulso contra Estados Unidos. «Irán no quiere que se cierre el estrecho de Ormuz, sino que lo mantenga abierto para poder ganar 500 millones de dólares (425,75 millones de euros) al día, que es, por tanto, lo que están perdiendo si se cierra», ha aseverado el inquilino de la Casa Blanca.

Rueda de prensa con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca Kyle Mazza, Kyle Mazza / Zuma Press / ContactoPhoto (Europa Press)

De hecho, Trump ha señalado que Irán atraviesa una gran crisis y «se está hundiendo económicamente» por el cierre del estrecho de Ormuz. «Pierden 500 millones de dólares al día. El Ejército y la Policía se quejan de que no les pagan. ¡SOS!», ha señalado Trump, quien se ha apresurado a poner presión sobre los ayatolás, de quienes dicen que quieren «guardar las apariencias» y asegurando que «hace cuatro días» se le ha «acercado gente» afirmando que «Irán quiere abrir el estrecho (de Ormuz) inmediatamente».