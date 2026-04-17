L’Iran reobre l’estret d’Ormuz durant l’alto el foc sense acord amb Trump

El ministeri d’Afers Exteriors del govern iranià ha anunciat l’obertura de l’estret d’Ormuz durant el temps que duri l’alto el foc entre Israel i el Líban. Després del pacte, que ha aconseguit apaïvagar l’expansionisme de Tel Aviv, el titular de la cartera internacional de Teheran, Seyed Abbas Araghchi, ha anunciat que recuperarà l’activitat logística al pas si l’exèrcit israelià respecta l’acord de pau temporal. Els vaixells comercials que hi transitin hauran de seguir la “ruta coordinada i ja anunciada” per part de l’Organització Portuària i Marítima iraniana.
La reobertura d’Ormuz ha arribat, val a dir, sense acord previ amb els Estats Units. Així ho ha aclarit el president, Donald Trump, en la seva primera resposta a l’anunci. En una publicació en la seva xarxa social, Truth Social, Trump ha celebrat que el pas estigui “preparat per al negoci”; però també ha anunciat que el bloqueig de la marina nord-americana continuarà vigent. Ara bé, els obstacles estatunidencs només aplicaran sobre els vaixells iranians. L’aturada es mantindrà, segons ha avançat, fins que “les transaccions amb l’Iran estiguin completes al 100%”.
Caiguda amb força del petroli
Des de l’anunci iranià, el petroli registra una patacada inaudita: en els últims minuts, el cru -tant el Brent europeu com el West Texas Intermediate estatunidenc- ha caigut prop d’un 10%. El barril de referència dels 27 volta els 89 dòlars, mentre que el nord-americà ha caigut per sota dels 85 dòlars. Amb aquest moviment de preus, els futurs petroliers queden molt lluny dels màxims a què va arribar en els pitjors moments de la crisi. El Brent, cal recordar, va arribar a encarir-se fins a tocar dels 114 dòlars, una tendència que va disparar a benzina per sobre dels 1,8 euros el litre. El dièsel, per altra banda, ha arribat a superar els 2 euros el litre, molt més pressionat pels usos professionals en sectors com l’agrari o la logística. Arran del desbloqueig, és esperable que els preus es moderin en les pròximes setmanes, a l’espera de validar el compliment de l’alto el foc.