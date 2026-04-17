La Fiscalia de Lleida està investigant si l’Ajuntament d’Alcarràs i el Departament de Cultura han permès el deteriorament de la residència que la família de l’expresident Francesc Macià té a Vallmanya. Segons ha avançat el diari Segre i han confirmat a El Món fonts de la Plataforma Salvem Cal Macià, la investigació es produeix arran de la denúncia que va presentar l’entitat davant la inacció de les administracions per conservar la casa on l’Avi passar llargues temporades gràcies a la seva dona, Eugènia Lamarca, que la va heretar del seu pare, l’arquitecte Agapit Lamarca. Ferran Dalmau, portaveu de la plataforma, també ha valorat que la Generalitat hagi requerit al propietari de la casa obres urgents de consolidació i ho ha qualificat de “cortina de fum” motivada per les diligències del ministeri fiscal.
El rotatiu lleidatà detalla que agents de la Guàrdia Civil van anar fa dues setmanes al consistori del municipi de la comarca del Segrià per obtenir documentació sobre les accions que hauria dut a terme per preservar Cal Macià. L’objectiu de la investigació és determinar la propietat de l’immoble, esclarir si hi ha hagut reunions per adquirir-lo, si la Generalitat en coneixia el deteriorament de la casa, que literalment cau a trossos. La informació, a més, afegeix que Cultura va rebre aquest passat dilluns la diligència de Fiscalia demanant informació i les actuacions que han dut a terme per preservar la casa, que va ser declarada com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) fa més d’un any. El portaveu de la plataforma esquiva valorar les actuacions policials per no “interferir” en la investigació policial, però deixen clar que ells veuen indicis de prevaricació i danys per omissió davant de l’imminent col·lapse del bé cultural.
En aquest sentit, haurien demanat al propietari de Cal Macià fer obres imprescindibles per preservar i mantenir en condicions de seguretat l’edifici en el termini d’un mes. Si no es compleix el requisit, la conselleria podrà demanar als jutjats l’autorització d’entrada a la propietat privada. Aquest requeriment es va emetre fa dues setmanes, abans que Cultura rebés les diligències de fiscalia. “Això forma part del mateix teatre que ha fet que els portem a la Fiscalia”, assenyala Dalmau, i lamenta que “de tant en tant t’ho vesteixen” amb algun anunci. En aquest sentit, assenyala que s’ha anunciat la compra de la casa, un altre de compra i restauració, un anterior d’actuacions subsidiàries per part de l’Ajuntament fa dos anys. “Aquest requeriment de Cultura no era necessari”, exposa, i deixa clar que “no ha entrat mai un paleta a la casa en els vuit anys que se’ls demana això”.
Denúncia per l’estat “ruïnós” de Casa Vallmanya
La investigació de Fiscalia parteix de la denúncia que va presentar la plataforma Salvem Cal Macià-Casa Vallmanya el passat 26 de gener contra la Conselleria de Cultura i l’Ajuntament d’Alcarràs per un suposat delicte contra el patrimoni i un altre de prevaricació per incomplir, “deliberadament”, amb les obligacions que els atorga la Llei de Patrimoni Cultural Català. La plataforma defensa que l’administració coneix “amb escreix” l’avançat estat ruïnós que presenta la casa, una situació que atribueix a “la negligència i irresponsabilitat” de l’administració a l’hora de protegir l’immoble. Amb aquest pas posem en coneixement de la fiscalia tota la informació disponible, per tal que investigui si les nostres sospites són certes i les dues administracions han delinquit contra el patrimoni cultural català”, va subratllar aleshores Dalmau.