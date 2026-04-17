ERC fa anys que arrossega un problema en una de les ciutats on la seva presència institucional, teòricament, hauria de ser més forta. Es tracta de Vic, la capital d’Osona on només hi té tres regidors, com la CUP, i on governa amb comoditat Junts per Catalunya amb vuit escons. Des de l’executiva local, comarcal i des de la seu nacional han convingut que la ciutat sigui estratègica de cara les eleccions municipals del 2027. De fet, com la formació va fer amb cert éxit, a les passades eleccions municipals a Manresa, la ciutat més gran on els republicans governen, amb Marc Aloy d’alcalde.
La proposta és que l’alcaldable d’ERC per Vic sigui Joan Ballana. De fet, era una remor de fons que aquest divendres ha confirmat en una entrevista al diari El9Nou. L’aposta, que té el vist i plau d’Oriol Junqueras, no és gens arriscada si es té present que Ballana va aconseguir els millors resultats d’ERC a Vic l’any 2015 amb cinc regidors i un 21% dels vots. Tot plegat després d’entrar com a regidor d’ERC el 2011, quan es va integrar al govern municipal de Josep Maria Vila d’Abadal.
Convivència i seguretat
En aquell mandat, va posar en marxa un procés pioner que seria replicat en un nombrós grup de municipis, va ser la regidoria de “convivència i seguretat”. Un programa intensiu que es va plantejar com una mobilització permanent de pràcticament anar casa per casa on el consistori hi detectava problemes. La tasca va ser premiada electoralment després de quatre anys sumant tres regidors més dels dos que va obtenir el 2011. El 2018 per motius personals va haver de retirar-se de la política institucional.
Ballana vivia al marge de la política activa, i es dedicava al seu despatx professional d’advocat. Tot i això, li havien deixat caure la possibilitat de tornar a encapçalar la llista a Vic. La idea es va formalitzar quan un cop Junqueras va obtenir la presidència de la formació, va ser aleshores quan a Ballana li van demanar explicar el seu model de “convivència i seguretat” als alcaldes i regidors d’ERC i convertir-lo en una de les línies estratègiques de les eleccions municipals. De fet, ha estat assessor en polítiques de “convivència i seguretat” de la Diputació els darrers mesos fent formació a diversos municipis sobre una qüestió que ERC havia deixat al marge a nivell municipal. De fet, ell ha estat en part responsable de promocionar l’abstenció dels republicans en el projecte de llei per combatre la multireincidència quan el partit estava per un no frontal.
Les darreres setmanes, el partit va insistir en la petició que es postulés com alcaldable. “És un repte que accepto, en tinc ganes i tenim feina per fer”, explica en declaracions a El Món. Tot i que admet, que el context possiblement no sigui el millor, però presenta el seu “full de serveis com una mostra de confiança”. Ballana havia estat regidor del PSC, partit del que va estripar el carnet l’any 2007. El 2009 Joan Puigcercós el va convèncer per integrar-se a ERC. El 13 de maig ,la secció local d’ERC Vic haurà d’avalar en assemblea la seva candidatura.