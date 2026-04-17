ERC lleva años arrastrando un problema en una de las ciudades donde su presencia institucional, teóricamente, debería ser más fuerte. Se trata de Vic, la capital de Osona donde solo tiene tres concejales, al igual que la CUP, y donde gobierna cómodamente Junts per Catalunya con ocho escaños. Desde la ejecutiva local, comarcal y desde la sede nacional han convenido que la ciudad sea estratégica de cara a las elecciones municipales de 2027. De hecho, como la formación hizo con cierto éxito en las pasadas elecciones municipales en Manresa, la ciudad más grande donde los republicanos gobiernan, con Marc Aloy de alcalde.

La propuesta es que el alcaldable de ERC por Vic sea Joan Ballana. De hecho, era un rumor de fondo que este viernes ha confirmado en una entrevista al diario El9Nou. La apuesta, que cuenta con el visto bueno de Oriol Junqueras, no es nada arriesgada si se tiene en cuenta que Ballana logró los mejores resultados de ERC en Vic en 2015 con cinco concejales y un 21% de los votos. Todo ello después de entrar como concejal de ERC en 2011, cuando se integró en el gobierno municipal de Josep Maria Vila d’Abadal.

Marc Aloy, en la presentación de la candidatura de NEN para dirigir ERC/NEN

Convivencia y seguridad

En ese mandato, puso en marcha un proceso pionero que sería replicado en un numeroso grupo de municipios, fue la concejalía de «convivencia y seguridad». Un programa intensivo que se planteó como una movilización permanente de prácticamente ir casa por casa donde el ayuntamiento detectaba problemas. La tarea fue premiada electoralmente después de cuatro años sumando tres concejales más de los dos que obtuvo en 2011. En 2018 por motivos personales tuvo que retirarse de la política institucional.

Ballana vivía al margen de la política activa, y se dedicaba a su despacho profesional de abogado. A pesar de ello, le habían dejado caer la posibilidad de volver a encabezar la lista en Vic. La idea se formalizó cuando una vez Junqueras obtuvo la presidencia de la formación, fue entonces cuando a Ballana le pidieron explicar su modelo de «convivencia y seguridad» a los alcaldes y concejales de ERC y convertirlo en una de las líneas estratégicas de las elecciones municipales. De hecho, ha sido asesor en políticas de «convivencia y seguridad» de la Diputación en los últimos meses, impartiendo formación en varios municipios sobre una cuestión que ERC había dejado al margen a nivel municipal. De hecho, él ha sido en parte responsable de promover la abstención de los republicanos en el proyecto de ley para combatir la multirreincidencia cuando el partido estaba por un no frontal.

Las últimas semanas, el partido insistió en la petición de que se postulara como alcaldable. «Es un reto que acepto, tengo ganas y tenemos trabajo por hacer», explica en declaraciones a El Món. Aunque admite que el contexto posiblemente no sea el mejor, presenta su «hoja de servicios como una muestra de confianza». Ballana había sido concejal del PSC, partido del que rompió el carnet en 2007. En 2009, Joan Puigcercós lo convenció para integrarse a ERC. El 13 de mayo, la sección local de ERC Vic deberá avalar en asamblea su candidatura.