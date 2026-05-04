El anuncio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de impulsar el proyecto ‘Libertad’ para levantar el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz ya ha obtenido la respuesta iraní. En este sentido, el país de los ayatolás ha sido categórico al advertir, mediante el jefe de sus fuerzas de seguridad, Ali Abdulahi, que «cualquier ejército extranjero», especialmente el país norteamericano, será atacado si «intenta acercarse al estrecho de Ormuz», según ha informado la emisora iraní IRIB y ha recogido Europa Press. La medida del presidente republicano consiste en escoltar las embarcaciones afectadas por la interrupción del comercio marítimo en esta vía clave, y movilizará 100 aeronaves y 15,000 militares.

«La acción agresiva de los Estados Unidos de perturbar la situación actual solo complicará la situación y pondrá en peligro la seguridad de los barcos de la zona», ha defendido. Asimismo, Abdulahi ha calificado al ejército estadounidense de «terrorista» y «agresivo», y ha afirmado que desde hace tiempo recurren al «robo y piratería» en aguas internacionales, lo que pone en peligro la seguridad del comercio global y la economía. Por este motivo, argumenta que la seguridad de Ormuz depende de Irán y que «cualquier paso y navegación segura, bajo cualquier circunstancia, debe tener lugar en coordinación con las fuerzas armadas», por lo que se opone frontalmente al plan de Trump.

Entrega de tripulantes de un barco iraní

Desde el estallido del conflicto, las fuerzas armadas de EE.UU. han interceptado barcos de Irán. Este lunes, el ejército estadounidense ha entregado a Pakistán los 22 tripulantes del portacontenedores iraní MV Touska, según ha informado el ministerio de asuntos exteriores pakistaní y ha confirmado Europa Press. El ejecutivo pakistaní también ha explicado que el barco será remolcado a las aguas territoriales de Pakistán para el retorno a sus propietarios, una vez la embarcación sea reparada. En cuanto a las personas que tripulaban la embarcación, el ministerio encabezado por Ishaq Dar ha informado que «serán repatriados a Irán hoy mismo», antes de expresar su «agradecimiento» a Washington y Teherán, por lo que reitera su compromiso por «facilitar el diálogo, la diplomacia y la mediación para la paz y la seguridad regionales».

El ministro iraní de Asuntos Exteriores Abbas Araghchi se reúne con el ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán Ishaq Dar. Europa Press / Contacto / Iranian Foreign Ministry

El país de los ayatolás anunció el 17 de abril que acabaría con la restricción al tránsito de Ormuz como respuesta al alto el fuego temporal en el Líbano, pero luego anunció que las volverían a imponer después de que Trump afirmara que las fuerzas estadounidenses mantendrían su bloqueo en el paso marítimo.

La estrategia de interrupción naval y la requisición de embarcaciones iraníes en la zona ha sido uno de los motivos de Teherán por los cuales los mediadores iraníes no han asistido a Islamabad (Pakistán), hecho por el cual el país persa considera que las acciones suponen una violación del alto el fuego que impiden el proceso de diálogo. A pesar de eso, Irán y EE.UU. continúan negociando posibles salidas para el conflicto iniciado el 28 de febrero a raíz de la ofensiva norteamericana y de Israel.