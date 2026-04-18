L’Iran se n’ha desdit, vint-i-quatre hores després d’anunciar-ho, i tornarà a tancar l’estret d’Ormuz. Els iranians acusen els Estats Units de trencar promeses i ja han avisat que el seu exèrcit restringirà el trànsit de veixells novament. El pas marítim, clau en l’exportació mundial de petroli i altres productes, torna així “sota l’estricta gestió i control de les forces armades”, segons ha anunciat l’exèrcit en un comunicat als mitjans estatals.
Les forces armades iranianes apunten que havien accedit “de bona fe” a reobrir l’estret després d’arribar a acords amb els EUA per “permetre el pas controlat d’un nombre limitat de petroliers i bucs mercants”. En tot cas, denuncien que l’estat nord-americà continua intercedint el pas de naus mercants “sota el pretext d’un suposat bloqueig”, una acció que descriuen com a “pirateria”. Per això tot plegat torna “al seu estat anterior”.
“Fins que els Estats Units posi fi a la completa llibertat de circulació de vaixells entre l’Iran i entre l’Iran, la situació a l’estret d’Ormuz continuarà estant estrictament controlada i a l’estat anterior”, ha afegit l’exèrcit. En aquest sentit, els principals comandaments de les forces armades han acusat els EUA de “trencar promeses”.
La Moncloa demana prudència
Poc abans de l’anunci, el ministre d’exteriors del govern espanyol, José Manuel Albares, ha demanat ser “molt prudent” amb totes les informacions que arriben de la regió. “La situació és extremadament complexa i qualsevol negociació diplomàtica requerirà molt de temps”, ha afirmat des de Barcelona. Albares ha insistit en la importància que l’alto el foc sigui una realitat, tant a la zona de l’estret d’Ormuz com també al Líban. Mentrestant, el vicepresident primer del govern espanyol i ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, ha lamentat “la incertesa” de la guerra amb l’Iran i ha remarcat que l’executiu seguiran “ajustant les mesures” de suport a l’economia si continuen sent “necessàries”.
Tot plegat, mentre el president espanyol, Pedro Sánchez, reuneix diferents líders progressistes, una imatge poc casual després d’erigir-se en una de les veus més recurrents contra Trump a Europa. En la reunió, Sánchez ha apostat per reformar l’ONU, molt qüestionada per Trump, perquè representi “millor la realitat del món”.