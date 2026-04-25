L’estratègia cruyffista d’Òscar Andreu, Manual de defensa del català, s’ha convertit en el llibre de no-ficció més venut per Sant Jordi i, en aquest 4-3-3 que planteja l’humorista per la llengua, Amelia McDade, de Manchester, seria una gran repartidora de joc des del mig del camp. McDade va mudar-se a Catalunya fa més de set anys per fer de professora d’anglès. Aleshores, només parlava la seva llengua materna i una mica de castellà, però després de la seva arribada al país va decidir aprendre la llengua. Ara, ensenya català a persones d’arreu del món i critica els comentaris catalanòfobs que rep perquè a ella la llengua del país li ha obert moltes portes. En un vídeo publicat al seu compte de TikTok, la professora britànica explica que quan publica vídeos en català sempre rep comentaris despectius com, per exemple: “No sé per què el parles si no serveix per a res”.
McDade deixa clar que no perd el temps a contestar aquest tipus de missatges perquè li semblen “ridículs”, però ha fet aquest vídeo per entrar en el fons en la matèria. Defensa que el català li ha obert “moltes portes tant laboralment com personalment” i que té la “gran sort” de poder ensenyar-lo a estrangers provinents dels Estats Units, del Regne Unit, d’Irlanda i d’altres països d’Europa. Al contrari de les persones que li envien missatges catalanòfobs, ella subratlla que els seus alumnes “sí que s’adonen de la importància del català “i l’estimen tant com ella.
En el seu cas personal, apunta que la llengua li ha permès integrar-se en una cultura diferent de la seva: “Faig servir aquesta llengua per estimar, per riure, per plorar, per somiar“, afirma. I afegeix: “No entendré mai la necessitat de menysprear una llengua, mai”. L’Amelia McDade es pregunta si els catalanòfobs qüestionarien que un danès parlés danès perquè és la seva llengua materna, i troba “surrealista” que aquesta situació l’hagin de viure els catalanoparlants, “quan el català té més parlants i tot que el danès”. “Tot i no ser d’aquí, el català l’he agafat com si fos meu i el defenso”, sentencia.
“Em vaig enamorar del català”
En un altre vídeo més antic, la professora de Manchester relata que a l’institut no se li donaven gairebé els idiomes, però va començar a aprendre castellà amb la idea de traslladar-se a Espanya. “No volia mudar-me sense poder parlar castellà perquè em semblava una falta de respecte anar allà i no entendre l’idioma i sentir-me perduda”, exposa, però finalment el seu destí va ser Catalunya, concretament Igualada. “Em vaig mudar a Catalunya, aquí a Igualada, i jo sempre tenia la intenció d’aprendre el català”, diu, i el seu coneixement de la llengua es va produir amb la feina que va trobar en una escola rural. “Allà parlàvem sempre en català i dono les gràcies cada dia d’això, perquè vaig aprendre el català escoltant”, subratlla, i deixa clar que, al principi, no va fer cap classe de català. “Va ser pel meu interès. Em vaig enamorar del català”, conclou.