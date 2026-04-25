La estrategia cruyffista de Òscar Andreu, Manual de defensa del català, se ha convertido en el libro de no ficción más vendido para Sant Jordi, y en este 4-3-3 que plantea el humorista para la lengua, Amelia McDade, de Manchester, sería una gran distribuidora de juego desde el centro del campo. McDade se mudó a Cataluña hace más de siete años para ser profesora de inglés. En ese entonces, solo hablaba su lengua materna y un poco de español, pero después de su llegada al país decidió aprender la lengua. Ahora, enseña catalán a personas de todo el mundo y critica los comentarios catalanófobos que recibe porque a ella la lengua del país le ha abierto muchas puertas. En un video publicado en su cuenta de TikTok, la profesora británica explica que cuando publica videos en catalán siempre recibe comentarios despectivos como, por ejemplo: «No sé por qué lo hablas si no sirve para nada».

McDade deja claro que no pierde el tiempo contestando este tipo de mensajes porque le parecen «ridículos», pero ha hecho este video para entrar en el fondo en la materia. Defiende que el catalán le ha abierto «muchas puertas tanto laboralmente como personalmente» y que tiene la «gran suerte» de poder enseñarlo a extranjeros provenientes de Estados Unidos, del Reino Unido, de Irlanda y de otros países de Europa. Al contrario de las personas que le envían mensajes catalanófobos, ella subraya que sus alumnos «sí que se dan cuenta de la importancia del catalán» y lo aman tanto como ella.

En su caso personal, apunta que la lengua le ha permitido integrarse en una cultura diferente de la suya: «Utilizo esta lengua para amar, para reír, para llorar, para soñar«, afirma. Y añade: «Nunca entenderé la necesidad de menospreciar una lengua, nunca». Amelia McDade se pregunta si los catalanófobos cuestionarían que un danés hablara danés porque es su lengua materna, y encuentra «surrealista» que esta situación la tengan que vivir los catalanohablantes, «cuando el catalán tiene más hablantes y todo que el danés». «A pesar de no ser de aquí, el catalán lo he tomado como si fuera mío y lo defiendo», sentencia.

«Me enamoré del catalán»

En otro video más antiguo, la profesora de Manchester relata que en el instituto no se le daban bien los idiomas, pero comenzó a aprender español con la idea de trasladarse a España. «No quería mudarme sin poder hablar español porque me parecía una falta de respeto ir allí y no entender el idioma y sentirme perdida», expone, pero finalmente su destino fue Cataluña, concretamente Igualada. «Me mudé a Cataluña, aquí a Igualada, y yo siempre tenía la intención de aprender el catalán», dice, y su conocimiento de la lengua se produjo con el trabajo que encontró en una escuela rural. «Allí hablábamos siempre en catalán y doy las gracias cada día por eso, porque aprendí el catalán escuchando», subraya, y deja claro que, al principio, no tomó ninguna clase de catalán. «Fue por mi interés. Me enamoré del catalán», concluye.