Con el ocaso del día, llega uno de los momentos más esperados de cada Sant Jordi. La Cámara del Libro de Cataluña ha publicado la lista provisional de los libros más vendidos por la festividad de este 2026. La escritora Regina Rodríguez Sirvent se ha impuesto como la autora más vendida en la categoría de ficción catalana con Crispetes de matinada, mientras que el humorista Òscar Andreu encabeza el ranking de la no-ficción con su Manual de defensa del català.

La Cámara del Libro ha valorado muy positivamente una jornada que -según los datos provisionales del Gremio de Libreros de Cataluña- ha dejado unas ventas que se acercan a los 27 millones de euros, una cifra que superaría los 26,1 alcanzados el año pasado. Esta es solo una primera aproximación de ventas, ya que se publicará la lista definitiva la próxima semana. Desde la institución también celebran la alta participación ciudadana en la festividad, que ha estado acompañada de un aumento de los espacios profesionales en diferentes localidades, como respuesta a la enorme oferta de títulos disponibles. En el caso de Barcelona, ha habido medio millar de puestos de venta de libros, ciento treinta de los cuales frente al establecimiento. Este año, se han incrementado los metros que ocupan los puestos hasta los 3.700. Tanto Lleida como Tarragona también han incrementado los puestos.

Los libros que aparecen a continuación son los más vendidos, en catalán y castellano, de ficción y no-ficción, en los puestos que ha habido este 23 de abril en toda Cataluña.

El ranking de los libros más vendidos

Ficción en catalán

«Crispetes de matinada», de Regina Rodríguez Sirvent (La Campana)

«El joc del silenci», de Gil Pratsobrerroca (La Campana)

«Passeig de Gràcia», de Roger Bastida (Comanegra)

«No has estat mai sol», de Albert Espinosa (Rosa dels Vents)

«Prometeu de mil maneres», de Carles Rebassa (Univers Llibres)

No-ficción en catalán

«Manual de defensa del català», de Òscar Andreu (Univers Llibres)

«Anatomia de l’esperança», de Francesc Torralba (Destino)

«On neix la llum», de Oriol Mitjà (Columna)

«Cuines Pim Pam», de Arnau Paris (Ara Llibres)

«Impacte», de Carles Porta (La Campana)



Ficción en castellano

«La intriga del funeral inconveniente», de Eduardo Mendoza (Seix Barral)

«Maite», de Fernando Aramburu (Tusquets)

«Comerás flores», de Lucía Solla Sobral (Libros del Asteroide)

«Mentira», de Juan Gómez-Jurado (B)

«La ciudad de las luces muertas», de David Uclés (Destino)



No-ficción en castellano

«Instrucción de novicias», de Ana Garriga (Blackie Books)

«Alzar el duelo», de Paz Padilla (HarperCollins)

«Hábitos atómicos», de James Clear (Diana)

«Rosalía, por ahí por Barcelona…», de Maricel Chavarría (La Vanguardia)

«Bondad, compasión y amabilidad para vivir con alegría», de Víctor Küppers (Plataforma)

Infantil y juvenil catalán

«Em dic Goa 10 – Quin embolic, Goa!», de Míriam Tirado (B de Blok)

«Ticnicks 3 – Vampi», de Meritxell Martí i Xavier Salomó (Combel)

«Titó. Excursió a la llegenda de Sant Jordi», de Cristina Jiménez Carbó (Estrella Polar)

«Sant Jordi i el drac», de Oriol Garcia Molsosa i Christian Inaraja (Combel)

«El zoo d’en Pitus», de Sebastià Sorribas (La Galera)

Infantil y juvenil en castellano