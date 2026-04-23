Amb l’ocàs del dia, arriba un dels moments més esperats de cada Sant Jordi. La Cambra del Llibre de Catalunya ha publicat el llistat provisional de llibres més venuts per la diada d’aquest 2026. L’escriptora Regina Rodríguez Sirvent s’ha imposat com a autora més venuda en la categoria de ficció catalana amb Crispetes de matinada, mentre que l’humorista Òscar Andreu encapçala el rànquing de la no-ficció amb el seu Manual de defensa del català.
La Cambra del Llibre ha valorat molt positivament una jornada que -segons les dades provisionals del Gremi de Llibreters de Catalunya- ha deixat unes vendes que s’acosten als 27 milions d’euros, una xifra que superaria els 26,1 assolits l’any passat. Aquesta és només una primera aproximació de vendes, ja que es publicarà el llistat definitiu la setmana vinent. Des de la institució també celebren l’alta participació ciutadana en la diada, que ha estat acompanyada d’un augment dels espais professionals en diferents localitats, com a resposta a l’enorme oferta de títols disponibles. En el cas de Barcelona, hi ha hagut mig miler de llocs de venda de llibres, cent trenta dels quals davant de l’establiment. Enguany, s’han incrementat els metres que ocupen les parades fins als 3.700. Tant Lleida com Tarragona també han incrementat les parades.
Els llibres que apareixen a continuació són els més venuts, en català i castellà, de ficció i no-ficció, en les parades que hi ha hagut aquest 23 d’abril arreu de Catalunya.
El rànquing dels llibres més venuts
Ficció en català
- “Crispetes de matinada”, de Regina Rodríguez Sirvent (La Campana)
- “El joc del silenci”, de Gil Pratsobrerroca (La Campana)
- “Passeig de Gràcia”, de Roger Bastida (Comanegra)
- “No has estat mai sol”, d’Albert Espinosa (Rosa dels Vents)
- “Prometeu de mil maneres”, de Carles Rebassa (Univers Llibres)
No-ficció en català
- Manual de defensa del català”, d’Òscar Andreu (Univers Llibres)
- “Anatomia de l’esperança”, de Francesc Torralba (Destino)
- “On neix la llum”, d’Oriol Mitjà (Columna)
- “Cuines Pim Pam”, d’Arnau Paris (Ara Llibres)
- “Impacte”, de Carles Porta (La Campana)
Ficció en castellà
- “La intriga del funeral inconveniente”, d’Eduardo Mendoza (Seix Barral)
- “Maite”, de Fernando Aramburu (Tusquets)
- “Comerás flores”, de Lucía Solla Sobral (Libros del Asteroide)
- “Mentira”, de Juan Gómez-Jurado (B)
- “La ciudad de las luces muertas”, de David Uclés (Destino)
No-ficció encastellà
- “Instrucción de novicias”, d’Ana Garriga (Blackie Books)
- “Alzar el duelo”, de Paz Padilla (HarperCollins)
- “Hábitos atómicos”, de James Clear (Diana)
- “Rosalía, por ahí por Barcelona…”, de Maricel Chavarría (La Vanguardia)
- “Bondad, compasión y amabilidad para vivir con alegría”, de Víctor Küppers (Plataforma)
Infantil i juvenil català
- “Em dic Goa 10 – Quin embolic, Goa!”, de Míriam Tirado (B de Blok)
- “Ticnicks 3 – Vampi”, de Meritxell Martí i Xavier Salomó (Combel)
- “Titó. Excursió a la llegenda de Sant Jordi”, de Cristina Jiménez Carbó (Estrella Polar)
- “Sant Jordi i el drac”, d’Oriol Garcia Molsosa i Christian Inaraja (Combel)
- “El zoo d’en Pitus”, de Sebastià Sorribas (La Galera)
Infantil i juvenil en castellà
- Si fuéramos eternos”, d’Emma Gil (MR)
- “K-Pop Demon Hunters: ¡Por los fans!”, de Netflix (Montena)
- “GoDeiK 1. GoDeiK y la gema maldita”, de GoDeiK (Destino)
- “Me llamo Goa 10 – ¡Vaya lío, Goa!”, de Míriam Tirado (B de Blok)
- “Binding 13”, de Chloe Walsh (Montena)