Si ET, el Extraterrestre hubiese aterrizado en Cataluña en lugar de en una zona suburbana de California, la historia habría sido bastante diferente. Cataluña es un país complejo de entender. Tanto que entre una de sus frases más populares se encuentran paradojas como «vol i dol», paradigma de la contradicción humana muy propia de los catalanes. La prueba es Sant Jordi, un día que no es festivo, pero como si lo fuera. Una mezcla extraña, una «media fiesta», la llaman. Un día que «vol i dol» porque «no fuera caso» que Sant Jordi se convirtiera en un puente que se aprovecharía para tomar un vuelo y marcharse a pasar penurias a Ámsterdam dejando abandonados a su suerte las rosas, la princesa y el dragón.

E.T. vería cómo un día laborable la gente va a trabajar, a otro ritmo, se regalan rosas y libros y los que los escriben se sientan para firmarlos. Pero, además, constataría una imagen bien curiosa, y es que el supuesto líder del pueblo invitaría a representantes civiles, políticos e institucionales a tomar un chocolate con melindros en el extraordinario Patio de los Naranjos del Palau de la Generalitat. Un escenario impresionante con una discreción gótica que los presidentes deberían saber aprovechar más.

Y ya no le complicamos más la vida a E.T., porque si, además, le tenemos que explicar que el presidente es socialista, y que su partido ha estado años y años desgañitándose para expulsar de la vida pública al presidente que instauró la chocolatada, quizás sí que querría volver a casa. Y si queremos hacer un triple salto mortal, que el presidente socialista que invita a chocolate el día antes pidió clemencia a la judicatura española con el presidente que instauró el desayuno de la fiesta de Sant Jordi.

Una imagen del Patio de los Naranjos con las rosas / Jordi Borràs / ACN

Prueba los melindros gruesos

El Patio de los Naranjos lucía espectacular. Las cosas como son. La fuente de Sant Jordi llena de rosas bien rojas era impresionante. Un entorno propicio que ha acogido a unas trescientas personas. Un escenario para los encuentros entre miembros de la Iglesia, consejeros del Gobierno, miembros del Parlamento, expresidentes, jueces, policías, Cruces de Sant Jordi, periodistas y, sobre todo, candidatos a algo. En estos encuentros, siempre hay quien parece proponerse para algo. ¿Para qué? Da igual, pero el ritual se hace evidente con los saludos, a quién se acerca el aspirante y su sonrisa. La sonrisa es delatora. Esa sonrisa pícara de las entrevistas de trabajo donde hay serias posibilidades de que te contraten.

También están los que disfrutan del momento. Hay consejeros, sobre todo aquellos que tienen veteranía en gobiernos de otros regímenes, a quienes les encantan este tipo de fiestas y ceremonias. Son de ese tipo de políticos que nacieron con cuarenta años, pañuelos de tela y corbata. Están absolutamente adaptados al medio y sus principios solo se mueven si se mueve el poder. Cambian los hechos, cambian las opiniones, dicen los sabios. Es fascinante verlos tomando la taza de chocolate y el melindro. Lo hacen con una profesionalidad encomiable mientras son capaces de saludar al último en llegar como si hubieran compartido unas vacaciones en el camping. En Cataluña, de esos hay. Pero, más o menos, como en todas partes.

Pero también había quienes nunca habían asistido a una fiesta de este tipo. De hecho, no se celebraban desde que el presidente Pasqual Maragall la trasladó al Palau de Pedralbes. Se podían reconocer por la cantidad de fotos que hacían con el móvil y por los gritos de sorpresa indisimulados cuando veían a alguien que sale mucho por la tele. Al fin y al cabo, en el Patio de los Naranjos hoy se podía poner en práctica a pequeña escala una de las mejores frases del presidente Pujol: si quieres, en Cataluña, en tres años puedes haber saludado a todo el mundo. Y también había quien aconsejaba qué melindros tomar. Hay que preservar a los representantes de esta especie, que vayan donde vayan -un banquete, una boda, un vermut popular- siempre reconocen con una mirada orbital dónde se encuentran los mejores manjares.

Una imagen del Patio de los Naranjos / Jordi Borràs / ACN

Un presidente al que le gusta hacerlo

Con la chocolatada de hoy, el presidente Salvador Illa demuestra que le gusta hacer de presidente. Además, no le desagrada, ni a él ni a su grupo de colaboradores, cuando se afirma que pujoleja. De hecho, esta chocolatada ha sido la muestra. Ha recuperado la costumbre del presidente Pujol, que ahora parece que todos lo reivindican después del ostracismo desde que confesó que tenía dinero en el extranjero cuando la policía patriótica comenzó a actuar contra el Proceso. Muchos invitados, sobre todo los profesionales y los veteranos, lo recordaban con entusiasmo y se felicitaban porque el presidente Illa reincorporaba la tradición pujoliana.

El chocolate de hoy, no muy espeso, hay que decirlo todo, indicaría que al presidente Illa le gusta la institucionalidad. De hecho, protagonizaba un acto como si fuera el dirigente de una república presidencialista de un país que se regala rosas y libros y toma chocolate. Un país de Hänsel y Gretel, pero donde el bandolerismo ha marcado nuestra historia y donde la gente se dejaría matar antes de decir dónde encuentra las setas o dónde esconde las urnas. Por un momento, se podía sospechar que se esforzaría por ser un presidente con todos los poderes, encantado de recibir a todo el mundo y pasear por todo el país repartiendo la buena nueva. Pero de momento solo se puede sospechar, porque todo apunta a que la fastuosidad de la fiesta de hoy se quedará en el chocolate del loro del autonomismo.