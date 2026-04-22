Incluso, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido «sensatez» a la Audiencia Nacional después de que haya citado al presidente Jordi Pujol personalmente para someterse a una revisión forense y, si procede, tomarle declaración. De esta manera, Illa, siempre distante con los asuntos judiciales que afectan a liderazgos políticos del soberanismo, ha querido opinar sobre la decisión del tribunal que preside José Ricardo de Prada, de citar personalmente a un hombre de 95 años, con Alzheimer y con degeneración cognitiva que los mismos forenses destinados a Cataluña certificaron que no está en condiciones de ser juzgado.

Illa ha aprovechado su discurso en el acto nacional del Día de las Escuadras de los Mossos que se ha celebrado este mediodía en Barcelona. De hecho, recordó que el pasado lunes Pujol le llamó por teléfono para pedirle que le disculpara por no poder asistir al acto de inauguración del año dedicado a Pau Casals en El Vendrell porque «se encontraba débil». Illa ha sido claro, afirmando que «El Vendrell está más cerca que Madrid». De ahí, ha dado un paso más allá, indicando que «en la sensatez se encuentra la base adecuada para la justicia». Una expresión casi inédita en la figura del presidente de la Generalitat socialista porque siempre ha evitado valorar las decisiones judiciales.

Salvador Illa saluda al comisario Esquius/Norma Vidal

Ante el hierro de los poderes españoles

Aunque Illa ha asegurado que mantiene el respeto por las decisiones judiciales, sí ha querido enfatizar la crítica en un contexto poco idóneo. En la fila cero del acto de las Escuadras se podía ver a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Mercè Caso, representantes del ministerio fiscal y los principales representantes de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía en Cataluña. De hecho, Illa recoge en buena parte cierto malestar político por la decisión de trasladar al presidente Pujol a Madrid cuando los mismos forenses de la Audiencia Nacional, el pasado mes de febrero admitieron, en consonancia con sus colegas catalanes, que no estaba para ser juzgado.