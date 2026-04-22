Fins i tot, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat “seny” a l’Audiència Nacional després que hagi citat el president Jordi Pujol personalment a passar una revisió forense i, si s’escau, prendre-li declaració. D’aquesta manera, Illa sempre distant amb els afers judicials que afecten lideratges polítics del sobiranisme, ha volgut opinar sobre la decisió del tribunal que presideix José Ricardo de Prada, de citar personalment un home de 95 anys, amb Alzheimer i amb degeneració cognitiva que els mateixos forenses destinats a Catalunya van certificar que no està en condicions de ser jutjat.
Illa ha aprofitat el seu discurs en l’acte nacional del Dia de les Esquadres dels Mossos que s’ha celebrat aquest migdia a Barcelona. De fet, ha recordat que dilluns passat Pujol li va trucar per telèfon per demanar-li que l’excusés de no poder assistir a l’acte d’inauguració de l’any dedicat a Pau Casals al Vendrell perquè “es trobava fluix”. Illa ha estat clar, afirmant que “el Vendrell està més a prop que Madrid”. D’aquí, ha fet una passa més enllà, indicant que “en el seny es troba la base adequada per la justícia”. Una expressió gairebé inèdita en la figura del president de la Generalitat socialista perquè sempre ha evitat valorar les decisions judicials.
Davant el ferro dels poders espanyols
Tot i que Illa ha assegurat que manté el respecte per les decisions judicials, sí que ha olgut emfatitzar la crítica en un context poc idoni. A la fila zero de l’acte de les Esquadres s’hi podia veure presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Caso, representants del ministeri fiscal i els principals representants de la Guàrdia Civil i del Cos Nacional de Policia a Catalunya. De fet, Illa recull en bona part cert malestar polític per la decisió de traslladar el president Pujol a Madrid quan els mateixos forenses de l’Audiència Nacional, el passat mes de febrer van admetre, en consonància amb els seus col·legues catalans, que no estava per ser jutjat.