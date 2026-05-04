Jornada més que intensa, incòmoda, aquest matí a l’Audiència Nacional en el marc del judici de l’operació Kitchen. L’exdirector del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) Félix Sanz Roldán ha estat el primer testimoni que s’ha enfilat a l’estrada, a petició de la defensa del comissari ara jubilat de José Manuel Villarejo, processat en aquest cas. Una declaració neguitosa, entrebancada i amb la vigilància sempre professional de la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, que ha anat marcant de prop tant l’advocat del comissari com al fiscal Carlos Rivas de Palacio, que al·legava l’aplicació de la llei del CNI sobre el secretisme d’estat de les seves actuacions.
En tot cas, el que va ser cap dels serveis d’intel·ligència de l’Estat des del 2009 al 2019 ha negat qualsevol implicació del CNI en l’operació clandestina per robar els “papers de Bárcenas”, és a dir, els documents que tenia l’extresorer del PP Luis Bárcenas amb informació delicada sobre el finançament irregular de la formació. Sanz Roldán s’ha sotmès a l’interrogatori de la defensa de Villarejo i ha negat la veracitat d’uns mails d’una empresa suposadament tapadora del CNI cap al comissari. Així mateix, la magistrada no ha permès a Sanz Roldán respondre a la pregunta si Villarejo havia fet serveis, anàlisi o notes d’intel·ligència per al CNI. És a dir, si el comissari de policia havia treballat per als serveis d’intel·ligència.
L’interrogatori tenia dos objectius. Per una banda, aclarir l’origen de la causa Kicthen, tenint present que és una de les peces separades més estridents de la macrocausa Tàndem. Una causa que s’hauria iniciat, segons la defensa de Villarejo, per una denúncia interposada per David Rodríguez Vidal, que en el seu testimoni ha admès haver estat col·laborador del CNI. Unes preguntes que s’han ampliat amb els interrogatoris posteriors a dos excaps de l’UCO, el tinent coronel Manuel Sánchez Corví i l’excomandant, ara tinent coronel, Borja Pastor de la Morena, que van iniciar les perquisicions de la causa Tàndem. A més, la defensa, amb murrieria audaç, ha permès constatar la tírria que es tenen Sanz Roldán i Villarejo. Un detall que no ha passat per alt a la magistrada Palacios, que ha vist venir la jugada del lletrat del comissari, Antonio Cabrera.
Cap implicació del CNI
“El CNI no hi va tenir cap activitat ni per actuació ni per omissió, zero, en absolut”, ha sentenciat el general Sanz Roldán a preguntes sobre la possible participació dels serveis d’intel·ligència en l’operació Kitchen, ni que fos amb seguiments o vigilàncies a Luis Bárcenas o la seva dona, Rosalía Iglesias. “Mai, en els quatre governs de tots els colors que he servit, m’han demanat fer res d’il·legal”, ha reblat. “El CNI sempre actua d’acord amb la llei preparant informació perquè el govern prengui decisions”, ha afegit.
De fet, l’ombra del CNI en el cas prové del fet que la direcció política del centre durant l’operació Kitchen estava en mans de Soraya Sáenz de Santamaría, aleshores vicepresidenta del govern de Mariano Rajoy. Sáenz de Santamaría va testificar la setmana passada i es va treure les puces de sobre del cas i va negar cap relació amb el CNI en un operatiu. Sanz Roldán també ha reconegut reunions “oficials” amb l’excap de la Unitat d’Afers Interns del Cos Nacional de Policia, el comissari Marcelino Martín Blas, també processat i arxienemic de Villarejo.