El curs escolar acabarà mogut, amb la majoria dels docents en guerra pel polèmic acord entre Educació i els sindicats UGT i CCOO, minoritaris entre el col·lectiu. Mentre les agrupacions crítiques, que rebutgen l’acord per insuficient, preparen noves vagues –aquest dimarts se’n donaran els detalls–, els sindicats signants i el departament concreten els primers passos en l’execució de l’acord. El col·lectiu docent cobrarà al maig el primer increment salarial, amb una mensualitat extra de 838 euros en el cas d’infantil i primària i de 857 euros per al professorat de secundària.
Els 800 euros d’aquest mes suposen un increment del 8,5% del complement específic, que paga íntegrament la Generalitat. L’any vinent, aquest augment serà del 9% i els dos anys següents del 6,25%. En total, després de quatre cursos, els docents cobraran un 30% més del complement, cosa que equival a uns 3.000 euros anuals més. Els docents també rebran –de cara al 2028– l’increment de l’11% decretat per a tots els funcionaris de l’Estat.
La del maig serà la primera de quatre pagues extra amb què s’aplicarà l’increment pactat de forma progressiva, un dels aspectes més polèmics de l’acord. La USTEC, majoritària entre els docents dels centres públics, Professors de Secundària (Aspec), la CGT i la Intersindical alerten que l’increment ignora així el pes de la inflació. En canvi, els partidaris de l’acord al·leguen que l’augment és una “adequació dels salaris a la càrrega real de la tasca docent” i que, per tant, “no serà un impediment” per a la resta de conceptes retributius “que es derivin de la normativa general de la funció pública”. En altres paraules, la UGT i CCOO defensen que l’acord no impedeix als docents cobrar possibles augments salarials que inclogui el Govern en els pressupostos per compensar la inflació.
La UGT també s’agafa a una disposició final de l’acord, en què s’apunta a la “possibilitat” d’actualitzar els salaris si es produeix una millora del finançament autonòmic, que encara està encallada. La discrepància entre sindicats també és visible en aquest punt, amb els crítics acusant el Govern i els socialistes de fer “xantatge” a la resta de grups polítics de l’estat, davant una eventual proposta legislativa per debatre i votar al Congrés, que no està ni redactada. Iolanda Segura, portaveu de la USTEC, considera irrellevant aquest compromís perquè “no és traduïble en una mesura tangible” a curt termini. Des de la Intersindical, Marc Martorell afirmava que aquest punt “és posar-se la bena abans de la ferida”, i la CGT l’ha descrit com “una excusa més” per no augmentar l’oferta salarial.
Constituïda la comissió de seguiment amb la UGT i CCOO
D’altra banda, el Govern defensa que l’increment salarial pactat amb la UGT i CCOO situa els mestres catalans com a tercers més ben pagats de l’estat, una afirmació que també grinyola al sector sindical més crític. “L’afirmació es fa assumint que la resta d’administracions no milloraran els salaris dels seus docents en quatre anys, un aspecte que no s’ha demostrat”, apunten els quatre sindicats contraris a l’acord. Una queixa que no ha quallat a la zona noble del departament, que torna a estar liderada per Esther Niubó després de dos mesos de baixa per un càncer. L’executiu insisteix que no hi ha marge de maniobra i els anima a reunir-se en la mesa sectorial per parlar-ne, sempre “en el marc del desplegament de l’acord”. És a dir, es pot parlar de com s’executa la millora salarial, però en cap cas d’un nou increment.
Mentrestant, el Govern i els dos sindicats favorables a l’acord han fixat una nova comissió de seguiment que “vetllarà pel compliment de l’acord i per conèixer possibles discrepàncies que se’n derivin de l’aplicació”. La taula incorpora sis components dels sindicats signants, tres de la UGT i tres de CCOO, i tres membres d’Educació. La comissió es reunirà de forma bimensual. Segons la portaveu de la UGT Lorena Martínez, ha de servir, “més enllà de supervisar la implementació de les mesures pactades, per valorar l’impacte real que tinguin i ajustar-les a les necessitats dels centres educatius”.