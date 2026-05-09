Enmig de la polèmica per la infiltració de dues agents dels Mossos d’Esquadra en una assemblea de docents, dimecres passat en l’institut Pau Claris de Barcelona, aquest dissabte el sindicat USTEC ha difós un informe del departament d’Interior, en resposta al grup parlamentari de la CUP, en el qual admet que durant les protestes del febrer i el març els Mossos van identificar o denunciar més de 70 persones. La resposta a la CUP, a la qual ha tingut accés El Món, la signa la consellera d’Interior, Núria Parlon. La USTEC parla de “persecució política”.
La policia catalana va actuar en nombrosos punts del territori en els quals hi havia protestes dels docents, com Barcelona, Moià, Tarragona, Montblanc, el Vendrell, Girona, Tordera, Palafolls, Badalona, Granollers, Mataró, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet, Molins de Rei, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Vilafranca del Penedès, Tàrrega, Lleida, el Pont de Suert i les Terres de l’Ebre.
27 persones identificades a Barcelona
Només a la capital catalana, els Mossos van identificar 27 persones, 10 van ser denunciades i dues van ser denunciades per la Llei mordassa. A més, es van enviar quatre diligències informatives al jutjat, es va aixecar una acta d’intervenció de pirotècnia i es van fer 16 actes de recollida de dades de reunions i manifestacions, destaca l’informe d’Interior.
La USTEC, sindicat majoritari en el sector educatiu, veu l’informe d’Interior “especialment greu” perquè “Interior reconeix que no existeix cap document específic amb els criteris pels quals els Mossos permeten o deneguen talls de vies. A parer del sindicat, es tracta d’actuacions policials, identificacions i actes contra docents, “però sense criteris públics clars”, recull l’Agència Catalana de Notícies (ACN).
De fet, l’informe del departament d’Interior de la Generalitat ho concreta així: “La Direcció de la Policia ha notificat que no existeix cap document específic que reculli els criteris pels quals la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra (PG-ME) permet o denega el tall de vies. La Direcció General recorda que la valoració dels supòsits en què no es permeten els talls es regeix per la normativa estatal vigent”, que “habilita els agents de les forces i cossos de seguretat a restringir la circulació o permanència en vies públiques quan existeixin supòsits d’alteració de la seguretat ciutadana o indicis racionals de que es pugui produir. També preveu l’ocupació preventiva d’instruments susceptibles de ser utilitzats per accions il·legals”.
“Persecució política”
El sindicat subratlla que moltes de les actuacions no són per violència, sinó per manifestacions no comunicades, talls de via, modificacions de recorregut o identificació de persones considerades organitzadores, portaveus o responsables. La USTEC opina que no s’està davant d’un fet aïllat, “sinó d’un patró de persecució política i policial contra el professorat mobilitzat”.
En el cas de la infiltració de les dues policies, aquestes van ser identificades pels docents de l’assemblea i van acabar abandonant la reunió. En un primer moment, ni els Mossos ni Interior van voler valorar els fets. Amb posterioritat, el director del Mossos, Josep Lluís Trapero, va arribar a dir que la infiltració de Mossos en reunions de docents és una “obligació normativa”.
Junqueras demana el cessament de Trapero
Diverses veus i grups parlamentaris han demanat la dimissió de Trapero. Aquest dissabte, el president d’ERC, Oriol Junqueras, ha fet un pas més i n’ha reclamat el cessament a Salvador Illa. “Si el director general de la policia no vol dimitir, doncs li tocarà al president de la Generalitat cessar-lo”.