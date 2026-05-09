En medio de la polémica por la infiltración de dos agentes de los Mossos d’Esquadra en una asamblea de docentes, el pasado miércoles en el instituto Pau Claris de Barcelona, este sábado el sindicato USTEC ha difundido un informe del departamento de Interior, en respuesta al grupo parlamentario de la CUP, en el cual admite que durante las protestas de febrero y marzo los Mossos identificaron o denunciaron a más de 70 personas. La respuesta a la CUP, a la cual ha tenido acceso El Món, la firma la consejera de Interior, Núria Parlon. La USTEC habla de «persecución política».

La policía catalana actuó en numerosos puntos del territorio en los cuales había protestas de los docentes, como Barcelona, Moià, Tarragona, Montblanc, el Vendrell, Girona, Tordera, Palafolls, Badalona, Granollers, Mataró, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet, Molins de Rei, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Vilafranca del Penedès, Tàrrega, Lleida, el Pont de Suert y las Terres de l’Ebre.

27 personas identificadas en Barcelona

Solo en la capital catalana, los Mossos identificaron a 27 personas, 10 fueron denunciadas y dos fueron denunciadas por la Ley mordaza. Además, se enviaron cuatro diligencias informativas al juzgado, se levantó un acta de intervención de pirotecnia y se realizaron 16 actas de recogida de datos de reuniones y manifestaciones, destaca el informe de Interior.

Docentes en huelga cortan la C-31 entre Badalona y Sant Adrià de Besòs (ACN)

La USTEC, sindicato mayoritario en el sector educativo, ve el informe de Interior «especialmente grave» porque «Interior reconoce que no existe ningún documento específico con los criterios por los cuales los Mossos permiten o deniegan cortes de vías. A juicio del sindicato, se trata de actuaciones policiales, identificaciones y actas contra docentes, «pero sin criterios públicos claros», recoge la Agencia Catalana de Noticias (ACN).

De hecho, el informe del departamento de Interior de la Generalitat lo concreta así: «La Dirección de la Policía ha notificado que no existe ningún documento específico que recoja los criterios por los cuales la Policía de la Generalitat – Mossos d’Esquadra (PG-ME) permite o deniega el corte de vías. La Dirección General recuerda que la valoración de los supuestos en los que no se permiten los cortes se rige por la normativa estatal vigente», que «habilita a los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad a restringir la circulación o permanencia en vías públicas cuando existan supuestos de alteración de la seguridad ciudadana o indicios racionales de que se pueda producir. También prevé la ocupación preventiva de instrumentos susceptibles de ser utilizados para acciones ilegales».

«Persecución política»

El sindicato subraya que muchas de las actuaciones no son por violencia, sino por manifestaciones no comunicadas, cortes de vía, modificaciones de recorrido o identificación de personas consideradas organizadoras, portavoces o responsables. La USTEC opina que no se está ante un hecho aislado, «sino de un patrón de persecución política y policial contra el profesorado movilizado».

En el caso de la infiltración de las dos policías, estas fueron identificadas por los docentes de la asamblea y acabaron abandonando la reunión. En un primer momento, ni los Mossos ni Interior quisieron valorar los hechos. Posteriormente, el director de los Mossos, Josep Lluís Trapero, llegó a decir que la infiltración de Mossos en reuniones de docentes es una “obligación normativa».

Junqueras pide el cese de Trapero

Diversas voces y grupos parlamentarios han pedido la dimisión de Trapero. Este sábado, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha dado un paso más y ha reclamado el cese a Salvador Illa. «Si el director general de la policía no quiere dimitir, entonces le tocará al presidente de la Generalitat cesarlo».