Nuevo enfrentamiento entre la consejera de Educación, Esther Niubó, y el sindicato mayoritario en el sector, la USTEC. Niubó calificó este domingo como «un poco desproporcionada» la convocatoria de 17 días de huelga. La consejera dijo que organizará para el próximo jueves una mesa sectorial con todos los sindicatos «para valorar la situación en la que nos encontramos y explorar fórmulas para reducir el clima de tensión», dijo en una entrevista en RAC 1. La respuesta del sindicato mayoritario no se hizo esperar. Para los docentes, la cita del próximo jueves llega «tarde» y debería haberse celebrado antes del inicio de las huelgas, el martes 12 de mayo.

El trasfondo de las protestas es el acuerdo de mejoras laborales que el Gobierno cerró con los sindicatos minoritarios (UGT y CCOO), en el ámbito de la Educación, y que el resto de representantes de los trabajadores -USTEC, ASPEC, CGT e Intersindical- rechazó. Ahora, sobre la mesa hay un calendario de protestas que se alargará todo mayo y la primera semana de junio, si no se suspende.

El sindicato quiere una propuesta concreta sobre la mesa

En todo caso, la USTEC ha asegurado en un comunicado que deja la puerta abierta a encontrarse con Niubó. «Mantenemos la plena disposición a reunirnos con el departamento, pero reclamamos que el encuentro se haga con una propuesta concreta sobre la mesa y también un compromiso público de la consejera para reabrir las negociaciones». Sin embargo, ha advertido: «No participaremos en reuniones que sirvan únicamente para normalizar la situación, que sean una maniobra dilatoria y que no aborden las reivindicaciones del colectivo».

La consejera de Educación, Esther Niubó / ACN

La posibilidad de que se celebre esta reunión esta semana llega en medio de la polémica abierta por la presencia de dos agentes de los Mossos d’Esquadra el miércoles en una asamblea de docentes en el instituto Pau Claris de Barcelona. Junts per Catalunya ha pedido el cese de la consejera de Interior, Núria Parlon, por la infiltración de las policías, dijo el sábado el secretario general, Jordi Turull. Y el presidente de ERC, Oriol Junqueras cree que el director general de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, debe dimitir, y si no es el caso, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, debe cesarlo.

Más de 70 identificados o denunciados en las huelgas

Por otro lado, el sábado, la USTEC difundió la respuesta que Interior hizo llegar al grupo parlamentario de la CUP sobre las actuaciones policiales durante las huelgas de febrero y marzo, en las cuales se identificaron o denunciaron a más de 70 docentes por parte de los Mossos. En Barcelona, se denunciaron 27, y 12 personas fueron denunciadas. El sindicato habla de «persecución política».