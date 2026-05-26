El sindicato Profesores de Secundaria, segundo máximo representante del colectivo con un 18% de los votos, volverá a la mesa sectorial que negocia las mejoras laborales de los docentes. En declaraciones a El Món, el secretario general del sindicato, Ignasi Fernández, detalla que el departamento ha ido entrando progresivamente en el “marco de negociación” que ellos querían y que asistirán con “esperanza” de ver “algunos cambios”.

El sindicato, que solo tiene representación en los institutos, había descartado participar a pesar de que sí ha consensuado las respuestas que han enviado en los últimos días el resto de organizaciones al departamento. “Por primera vez, en la última reunión, se abrió una pequeña brecha”, opina Fernández, haciendo referencia al millar de plazas para catedráticos que les ha ofrecido Educación. “Siguen siendo claramente insuficientes, en su día nos ofrecieron 5.000, y tampoco es nuestro punto estrella, es un tema de muchos”, advierte el sindicalista. En todo caso, Fernández ve la última oferta como un “gesto” del departamento. “Vamos con cierta esperanza, a ver si hay algunos cambios. Al menos ya estamos en el marco de negociación que queríamos”, concluye el portavoz sindical.

Reunión de la Mesa Sectorial de Educación con la consejera Niubó | Maria Belmez (ACN)

Profesores de Secundaria se ha mostrado crítico –a diferencia del resto de sindicatos– con la negociación que ha habido para implementar nuevos recursos para la escuela inclusiva, no porque estén en contra de más efectivos sino porque consideran que perpetúa un modelo en el que no creen. La ausencia de nuevas plazas de catedráticos, la negativa a cambiar el currículum de bachillerato y unos incrementos salariales “insuficientes” también los había alejado de la negociación.

Discrepancias con el marco de negociación

El resto de organizaciones, entre ellas el sindicato mayoritario USTEC y también la CGT e Intersindical, sí han asistido a los últimos encuentros, que han terminado sin acuerdo. Educación no plantea tocar el incremento de 200 euros mensuales del complemento autonómico –sí los plazos de cobro, que podrían adelantarse un año– y apuesta por ampliar los sueldos a través de siete suplementos singulares. Los representantes de los docentes, en cambio, insisten en que quieren un incremento lineal que llegue a toda la plantilla. Esta tarde, nueva reunión para intentar desbloquear la negociación.