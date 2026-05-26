El sindicat Professors de Secundària, segon màxim representant del col·lectiu amb un 18% dels vots, tornarà a la mesa sectorial que negocia les millores laborals dels docents. En declaracions a El Món, el secretari general del sindicat, Ignasi Fernández, detalla que el departament ha anat entrant progressivament en el “marc de negociació” que ells volien i que hi assistiran amb “esperança” de veure-hi “alguns canvis”.
El sindicat, que només té representació als instituts, havia descartat participar-hi malgrat que sí que ha consensuat les respostes que han enviat els darrers dies la resta d’organitzacions al departament. “Per primer cop, en la darrera reunió, es va obrir una petitíssima escletxa”, opina Fernández, fent referència al miler de places per a catedràtics que els ha ofert Educació. “Continuen sent clarament insuficients, en el seu dia ens en van oferir 5.000, i tampoc és el nostre punt estrella, és un tema de molts”, avisa el sindicalista. En tot cas, Fernández veu el darrer oferiment com un “gest” del departament. “Hi anem amb una certa esperança, veure si hi ha alguns canvis. Com a mínim ja estem en el marc de negociació que volíem”, remata el portaveu sindical.
Professors de Secundària s’ha mostrat crític –a diferència de la resta de sindicats– amb la negociació que hi ha hagut per implementar nous recursos per a l’escola inclusiva, no perquè hi estiguin en contra de més efectius sinó perquè consideren que perpetua un model en què no creuen. L’absència de noves places de catedràtics, la negativa a canviar el currículum de batxillerat i uns increments salarials “insuficients” també els havia allunyat de la negociació.
Discrepàncies amb el marc de negociació
La resta d’organitzacions, entre elles el sindicat majoritari USTEC i també la CGT i Intersindical, sí que hi han assistit a les últimes trobades, que han acabat sense acord. Educació no planteja tocar l’increment de 200 euros mensuals del complement autonòmic –sí els terminis de cobrament, que podrien avançar-se un any– i aposta per ampliar els sous a través de set suplements singulars. Els representants dels docents, en canvi, insisteixen que volen un increment lineal que arribi a tota la plantilla. Aquesta tarda, nova reunió per intentar desenrocar la negociació.