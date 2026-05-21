La reunió entre els sindicats i el Departament d’Educació, que ha començat amb l’absència de Professors de Secundària (aspec), el segon màxim representant del col·lectiu, ha acabat només amb els dos sindicats favorables al pacte del febrer (UGT i CCOO) i la USTEC. La CGT, la Intersindical i la COS –els dos últims no formen part de la mesa sectorial, però participen convidats pels sindicats– han marxat abans d’hora contrariats per l’ordre del dia que ha fixat el departament.
La intenció era que la reunió d’aquest dijous aterrés la qüestió retributiva, després que els sindicats hagin fet arribar una proposta al Govern aquest matí, però les organitzacions asseguren que el departament ha volgut parlar bàsicament d’escola inclusiva. Ara bé, tornaran quan hi hagi una resposta, han assegurat des de la CGT. “No hem trencat negociacions”, ha matisat la portaveu Laura Gené.
USTEC s’ha quedat fins al final
La USTEC ha decidit quedar-s’hi per escoltar les explicacions del departament. Veus del sindicat coneixedores de la reunió argumenten que mantenir-se fins al final és alhora una manera de no generar més tensió, després de força mesos de crispació i crítiques creuades entre el departament i les formacions sindicals. Totes les organitzacions desvinculen aquesta independència de la unitat sindical i recorden que la proposta que han fet arribar al Govern és conjunta.
La CGT, de fet, ja havia defensat el sindicat Professors de Secundària (aspec), l’únic que va descartar reprendre les negociacions amb Educació aquest dimecres. “A nosaltres també ens va costar prendre la decisió”, va dir Gené. L’organització referent a la secundària ha decidit continuar fora de la mesa sectorial. L’organització, la segona amb més representació entre el col·lectiu, veu una “presa de pèl” la proposta inicial que els va fer arribar el departament i insisteix a reconduir el marc negociador per tornar a seure amb el departament.