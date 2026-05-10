Nova picabaralla entre la consellera d’Educació, Esther Niubó, i el sindicat majoritari en el sector, la USTEC. Niubó ha qualificat aquest diumenge “d’un punt desproporcionat” la convocatòria de 17 dies de vaga. La consellera ha dit que organitzarà per a dijous vinent una mesa sectorial amb tots els sindicats “per valorar la situació en què ens trobem i explorar fórmules per reduir el clima de tensió”, ha dit en una entrevista a RAC 1. La resposta del sindicat majoritari no s’ha fet esperar. Per als docents, la cita de dijous vinent arriba “tard” i s’hauria d’haver celebrat abans de l’inici de les vagues, dimarts 12 de maig.
El rerefons de les protestes és l’acord de millores laborals que el Govern va tancar amb els sindicats minoritaris (UGT i CCOO), en l’àmbit de l’Educació, i que la resta de representants dels treballadors -USTEC, ASPEC, CGT i Intersindical- va rebutjar. Ara, sobre la taula hi ha un calendari de protestes que s’allargarà tot el maig i la primera setmana de juny, si no se suspèn.
El sindicat vol una proposta concreta sobre la taula
En tot cas, la USTEC ha assegurat en un comunicat que deixa la porta oberta a trobar-se amb Niubó. “Mantenim la plena disposició a reunir-nos amb el departament, però reclamem que la trobada es faci amb una proposta concreta sobre la taula i també un compromís públic de la consellera per reobrir les negociacions”. No obstant això, ha advertit: “No participarem en reunions que serveixin únicament per normalitzar la situació, que siguin una maniobra dilatòria i que no abordin les reivindicacions del col·lectiu”.
La possibilitat que se celebri aquesta reunió aquesta setmana arriba enmig de la polèmica oberta per la presència de dues agents dels Mossos d’Esquadra dimecres en una assemblea de docents en l’institut Pau Claris de Barcelona. Junts per Catalunya ha demanat el cessament de la consellera d’Interior, Núria Parlon, per la infiltració de les policies, va dir dissabte el secretari general, Jordi Turull. I el president d’ERC, Oriol Junqueras creu que el director general de la policia catalana, Josep Lluís Trapero, ha de dimitir, i si no és el cas, el president de la Generalitat, Salvador Illa, l’ha de cessar.
Més de 70 identificats o denunciats en les vagues
D’altra banda, dissabte, la USTEC va difondre la resposta que Interior va fer a arribar al grup parlamentari de la CUP de les actuacions policials durant les vagues de febrer i març, en les quals es van identificar o denunciar més de 70 docents per part dels Mossos. A Barcelona, se’n van denunciar 27, i 12 persones van ser denunciades. El sindicat parla de “persecució política”.