La reunión entre los sindicatos y el Departamento de Educación, que comenzó con la ausencia de Profesores de Secundaria (aspec), el segundo máximo representante del colectivo, terminó solo con los dos sindicatos favorables al pacto de febrero (UGT y CCOO) y la USTEC. La CGT, la Intersindical y la COS –los dos últimos no forman parte de la mesa sectorial, pero participan invitados por los sindicatos– se fueron antes de tiempo contrariados por el orden del día que estableció el departamento.

La intención era que la reunión de este jueves aterrizara la cuestión retributiva, después de que los sindicatos enviaran una propuesta al Gobierno esta mañana, pero las organizaciones aseguran que el departamento quiso hablar básicamente de escuela inclusiva. No obstante, volverán cuando haya una respuesta, aseguraron desde la CGT. “No hemos roto negociaciones”, matizó la portavoz Laura Gené.

USTEC se quedó hasta el final

La USTEC decidió quedarse para escuchar las explicaciones del departamento. Voces del sindicato conocedoras de la reunión argumentan que mantenerse hasta el final es también una manera de no generar más tensión, después de varios meses de crispación y críticas cruzadas entre el departamento y las formaciones sindicales. Todas las organizaciones desvinculan esta independencia de la unidad sindical y recuerdan que la propuesta que han enviado al Gobierno es conjunta.

La CGT, de hecho, ya había defendido al sindicato Profesores de Secundaria (aspec), el único que descartó reanudar las negociaciones con Educación este miércoles. «A nosotros también nos costó tomar la decisión», dijo Gené. La organización referente en la secundaria ha decidido continuar fuera de la mesa sectorial. La organización, la segunda con más representación entre el colectivo, ve una “tomadura de pelo” la propuesta inicial que les hizo llegar el departamento e insiste en reconducir el marco negociador para volver a sentarse con el departamento.