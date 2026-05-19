La comunitat educativa segueix mantenint la forma i el pols al Govern de la Generalitat. Un grup d’aproximadament uns 200 docents han envaït la calçada de la C-17 a l’altura de Montcada i Reixac i estan tallant la circulació d’aquesta artèria viària en els dos sentits de la marxa, una acció emmarcada en una nova jornada de vaga dels docents del Maresme i el Vallès. El tall a la circulació s’ha produït a l’altura de Montcada Bifurcació i els professionals educatius llueixen una pancarta on es pot llegir consignes com ‘Lluitem per l’educació dels vostres fills i per la nostra dignitat’. Una protesta que, com és habitual, ha gaudit de moments de tensió durant els primers compassos de la reivindicació amb els primers conductors atrapats i que ja provoca retencions i desviacions per altres carreteres del sistema viari català.
⚫ Una #manifestació talla la C-17 a Montcada i Reixac en els dos sentits de la marxa#SCT pic.twitter.com/gY28N6uadJ— Trànsit (@transit) May 19, 2026
A l’espera d’una reunió amb el Departament d’Educació
Una protesta que arriba a les portes d’una nova reunió de la mesa sectorial entre el Govern i els sindicats i que s’hauria d’haver celebrat aquest dimarts, però que ha acabat endarrerint-se per motius d’agenda de la consellera Esther Niubó. Un ajornament de la reunió, que es farà demà dimecres, que va fer que els sindicats no rebessin la proposta d’acord que el Govern havia d’enviar el dia abans de la reunió. Des del departament van detallar que la reunió passa a dimecres perquè hi pugui assistir la consellera Esther Niubó; dimarts té finalment compromisos al Parlament i dimecres al matí sessió de control i que arribarà després de la concentració multitudinària dels docents el dilluns tallant l’accés a la Sagrada Família i amb una marxa per Barcelona desafinat la pluja.