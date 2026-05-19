La comunidad educativa sigue manteniendo la forma y el pulso al Govern de la Generalitat. Un grupo de aproximadamente unos 200 docentes han invadido la calzada de la C-17 a la altura de Montcada i Reixac y están cortando la circulación de esta arteria vial en ambos sentidos, una acción enmarcada en una nueva jornada de huelga de los docentes del Maresme y el Vallès. El corte a la circulación se ha producido a la altura de Montcada Bifurcación y los profesionales educativos lucen una pancarta donde se puede leer consignas como ‘Luchamos por la educación de vuestros hijos y por nuestra dignidad’. Una protesta que, como es habitual, ha tenido momentos de tensión durante los primeros compases de la reivindicación con los primeros conductores atrapados y que ya provoca retenciones y desvíos por otras carreteras del sistema viario catalán.

⚫ Una #manifestació talla la C-17 a Montcada i Reixac en els dos sentits de la marxa#SCT pic.twitter.com/gY28N6uadJ — Trànsit (@transit) May 19, 2026

A la espera de una reunión con el Departamento de Educación

Una protesta que llega a las puertas de una nueva reunión de la mesa sectorial entre el Govern y los sindicatos y que debería haberse celebrado este martes, pero que ha acabado retrasándose por motivos de agenda de la consejera Esther Niubó. Un aplazamiento de la reunión, que se hará mañana miércoles, que hizo que los sindicatos no recibieran la propuesta de acuerdo que el Govern debía enviar el día antes de la reunión. Desde el departamento detallaron que la reunión pasa a miércoles para que pueda asistir la consejera Esther Niubó; martes tiene finalmente compromisos en el Parlamento y miércoles por la mañana sesión de control y que llegará después de la concentración multitudinaria de los docentes el lunes cortando el acceso a la Sagrada Familia y con una marcha por Barcelona desafiando la lluvia.