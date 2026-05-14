Mentre els sindicats educatius es reunien amb la consellera Esther Niubó, aquest matí a la seu del departament, els docents de Girona i de la Catalunya Central sortien al carrer. Primer, en la línia dels darrers dies, amb talls de carreteres i marxes lentes; després, amb concentracions a les principals ciutats. Uns 8.000 persones –la policia ha rebaixat la xifra a la meitat– s’han concentrat a Girona després d’un esmorzar popular que ha servit alhora per reunir-se en assemblea. En aquesta trobada, els docents han avançat que deixaran de tutoritzar les pràctiques universitàries dels estudiants si no hi ha abans un acord amb Educació.
Pau Pagès, membre de la Coordinadora d’Assemblees Educatives, ha detallat que quinze centres del territori ja han firmat un manifest en aquesta direcció. “S’ha acabat això de fer la feina no reconeguda”, ha detallat. La mesura, una més de pressió cap al Govern, també busca que les universitats “prenguin partit” a favor dels docents. La idea, ben acollida pels manifestants, s’inspira en el veto a les colònies, que suma més de 900 escoles i instituts del país. Pagès creu que, a final de curs, passarà el mateix amb el manifest que posa fre a les tutoritzacions de mestres en pràctiques.
Des de l’assemblea gironina també han avançat que el pròxim primer de juny es concentraran en una nova protesta que es plantegen –metafòricametn– com “les últimes còlònies”. “Són les últimques que es faran fins que no hi hagi un acord satisfactori amb el Departament d’Educació”, ha remarcat Pagès, que ha animat a les famílies a formar part de la protesta. Poc abans d’exposar les noves proclames, els docents han recorregut el centre de la ciutat i han protagonitzat una “plantada” davant la seu d’Educació a Girona.
Set hores de tall a la C-16
Els docents del Bages també estaven cridats en el tercer dia de vagues. A primera hora del matí han sortit tres columnes des de Manresa, Sallent i Artés. Han tallat la C-55 i la C-25 durant una estona i poc després han fet el mateix a la C-16. Mig miler de manifestants han tallat aquesta carretera a l’altura de Sallent durant set hores. Els concentrats han fet un dinar popular i diversos jocs i esports durant el tall.
Educació ha fixat en un 21,5% el seguiment de la vaga en tots dos territoris, una xifra que els sindicats han elevat al 55%. En tots dos casos, xifres similars a les de dimecres, en què estaven cridats a la vaga els territoris del Baix Llobregat i del Penedès. “La dada demostra que els claustres s’han organitzat per garantir l’èxit de les vagues territorials, dent una distribució rotativa entre docents”, han apuntat des de la USTEC. Divendres serà el torn de Lleida, l’Alt Pirineu i Aran.