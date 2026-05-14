Mientras los sindicatos educativos se reunían con la consejera Esther Niubó, esta mañana en la sede del departamento, los docentes de Girona y de la Cataluña Central salían a la calle. Primero, en la línea de los últimos días, con cortes de carreteras y marchas lentas; después, con concentraciones en las principales ciudades. Unas 8.000 personas –la policía ha reducido la cifra a la mitad– se han concentrado en Girona tras un desayuno popular que ha servido a la vez para reunirse en asamblea. En este encuentro, los docentes han avanzado que dejarán de tutorizar las prácticas universitarias de los estudiantes si no hay antes un acuerdo con Educación.

Pau Pagès, miembro de la Coordinadora de Asambleas Educativas, ha detallado que quince centros del territorio ya han firmado un manifiesto en esta dirección. “Se acabó eso de hacer el trabajo no reconocido”, ha detallado. La medida, una más de presión hacia el Gobierno, también busca que las universidades “tomen partido” a favor de los docentes. La idea, bien acogida por los manifestantes, se inspira en el veto a las colonias, que suma más de 900 escuelas e institutos del país. Pagès cree que, a final de curso, pasará lo mismo con el manifiesto que pone freno a las tutorías de maestros en prácticas.

La cabecera de la manifestación de docentes a su paso por Gran Via de Jaume I de Girona | Aleix Freixas (ACN)

Desde la asamblea gerundense también han avanzado que el próximo primero de junio se concentrarán en una nueva protesta que se plantean –metafóricamente– como «las últimas colonias». «Son las últimas que se harán hasta que no haya un acuerdo satisfactorio con el Departamento de Educación», ha remarcado Pagès, que ha animado a las familias a formar parte de la protesta. Poco antes de exponer las nuevas proclamas, los docentes han recorrido el centro de la ciudad y han protagonizado una “plantada” frente a la sede de Educación en Girona.

Siete horas de corte en la C-16

Los docentes del Bages también estaban convocados en el tercer día de huelgas. A primera hora de la mañana han salido tres columnas desde Manresa, Sallent y Artés. Han cortado la C-55 y la C-25 durante un rato y poco después han hecho lo mismo en la C-16. Medio millar de manifestantes han cortado esta carretera a la altura de Sallent durante siete horas. Los concentrados han hecho una comida popular y diversos juegos y deportes durante el corte.

Educación ha fijado en un 21,5% el seguimiento de la huelga en ambos territorios, una cifra que los sindicatos han elevado al 55%. En ambos casos, cifras similares a las del miércoles, en que estaban convocados a la huelga los territorios del Baix Llobregat y del Penedès. “El dato demuestra que los claustros se han organizado para garantizar el éxito de las huelgas territoriales, haciendo una distribución rotativa entre docentes”, han apuntado desde la USTEC. El viernes será el turno de Lleida, el Alt Pirineu y Aran.