Reguant, a Aragonès: “Ja n’hi ha prou de fer partidisme amb l’1-O”

La diputada de la CUP al Parlament Eulàlia Reguant ha carregat contra el president del Govern, Pere Aragonès, per fer “partidisme amb l’1-O”. “Ja n’hi ha prou de fer partidisme amb l’1-O“, ha exigit abans de posar en valor la “fita històrica” durant aquest dissabte en què es commemora el cinquè aniversari de l’1-O. Reguant ha recordat que l’1-O “no és de cap partit, sinó de tota la gent”, pel que s’ha mostrat crítica amb Pere Aragonès. En declaracions als mitjans de comunicació aquest dissabte la diputada cupaire ha dit que Catalunya “viu moments de desorientació i frustració” pel que ha titllat “d’espectacle lamentable i vergonyós” d’ERC i Junts per les seves baralles.

Segons Eulàlia Reguant, aquesta pugna que mantenen els dos partits no és per ideologia sinó “una batalla per l’hegemonia del poder”. És per això que els ha exigit que deixin de discutir-se pel poder: “Ja n’hi ha prou de barallar-se pel poder”. La CUP no vol entrar a valorar les demandes de Junts a Pere Aragonès per acabar amb aquesta baralla i mantenir la coalició de Govern. El president Aragonès ja ha descartat la proposta de Junts de restituir Jordi Puigneró com a vicepresident del Govern i complir amb els tres punts que els junters consideren claus en el pacte d’investidura que van signar amb ERC per fer president a Pere Aragonès.

Lamenta el resultat del debat de política general

“Estan lluny de donar resposta a les necessitats de la gent”, ha criticat Reguant, que ha carregat contra els partits independentistes per haver tombat “totes les propostes pensades per a la ciutadania” en el debat de política general. “Ni control de preus, ni renda bàsica universal ni una fiscalitat redistributiva, res”, ha lamentat la diputada cupaire. “Fa temps que van trencar amb les necessitats del país i, ara, trenquen el govern”, ha conclòs.