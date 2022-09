Reguant al·lega que Marchena no la va avisar que incorria en un delicte

Nou judici aquest matí a un independentista a la sala magna del Tribunal Suprem. En aquest cas, a la portaveu de la CUP al Parlament, Eulàlia Reguant. La diputada cupaire està acusada de desobediència greu del 516.1 del Codi Penal, i amb una petició de pena de 4 mesos de presó i inhabilitació pel mateix temps, per haver-se negat a respondre les preguntes formulades per l’acusació particular de Vox en el judici del Procés. Reguant, que ha declarat en català i asseguda, ha recordat que el president de la sala penal, Manuel Marchena, no la va advertir que incorria en un delicte.

Reguant ha apuntat que també hauria optat per respondre a les preguntes a través d’un dels advocats de la defensa, tal i com s’havia proposat a l’exdiputat de la CUP, Antonio Baños, qui per cert, demà seurà ell a la banqueta, però en un jutjat ordinari. Fiscalia ha mantingut la petició de pena en considerar que Reguant va “assumir les conseqüències de no respondre a Vox, que era part legítima” del judici. El fiscal Carmelo Quintana ha insistit que la desobediència de Reguant mereix un càstig perquè ho va fer en el més alt dels tribunals i en un “judici rellevant”. Reguant, en el torn de darrera paraula, ha carregat contra el fet que Vox, que ha batejat com una “mostra més de l’engranatge repressiu de l’Estat” i ha defensat el dret a desafiar la llei. El president del Tribunal li ha demanat enllestir tot argüint que no era el moment de fer cap “al·legat polític”.

El fiscal Carmelo Quintana, en un moment de la seva intervenció/QS

“Legitimar el feixisme”

El tribunal, presidit per Miguel Colmenero, ha permès a Reguant seure en el moment de la declaració, mentre compartia micròfon amb l’intèrpret de català a castellà. La cupaire s’ha negat a respondre les preguntes del fiscal Carmelo Quintana. Tot i la segona oportunitat que li ha ofert el president de la sala de repensar la seva negativa a respondre a mida que el fiscal formulés les preguntes, Reguant s’ha mantingut en la mateixa posició.

En el torn de preguntes de la seva defensa, la diputada ha justificat haver rebutjat respondre Vox per no normalitzar el feixisme ni formacions que ataquen les polítiques d’igualtat. Un al·legat a la vulneració de drets fonamentals com la llibertat ideològica. En aquest marc, també ha afegit que Marchena no va avisar de les possibles multes que podria rebre i una acusació de delicte per desobediència. Així ha manifestat que les advertències que en el mateix sentit va rebre Baños no les va sentir perquè estava aïllada a la sala de testimonis.

Daniel Amelang, en un moment de la seva intervenció en defensa de Reguant/Quico Sallés

Non bis in idem i sense elements del tipus penal

L’advocat de Reguant, Daniel Amelang, ha iniciat el judici amb una qüestió prèvia. En concret, l’aplicació del principi “non bis in idem”. El lletrat entèn que Reguant ja va ser castigada per aquesta conducta amb la multa de 2.500 euros que es va deduir a través de l’article 716 de la Llei d’Enjudiciament Criminal. Per altra banda, Amelang ha assenyalat al tribunal que tingui en compte el temps que ha passat des dels fets jutjats per aplicar l’atenuant de dilacions indegudes.

En la seva exposició , Amelang ha remarcat que un testimoni té dret a no contestar si se sen perjudicat, com assegura que va ser el cas en base el dret a l’objecció de conciència. Així mateix, creu que no s’ha acreditat en cap moment els elements del tipus de l’article 516.1: no hi ha mandat exprès, que el mandat ha de ser legal i emès per qui té la competència, revestit de les formules legals i la resistència del requerit. Per tant, no hi ha delicte. Val a recordar que la companya de files de Reguant, Mireia Boya, va ser absolta de desobediència per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en les mateixes circumstàncies perquè el requeriment no va ser concret i personal tot i la notorietat de la resolució pressumptament desobeïda del Tribunal Constitucional.

El fiscal ha negat que la multa expurgui tregui la responsabilitat penal de la desobediència. És més ha remarcat el judici i el tribunal al que suposadament es va desobeir. Així ha subratllat que el Tribunal Suprem és a dalt de tot del poder judicial i el judici era “rellevant”. Dos elements que encara justifiquen més la petició de quatre mesos de presó. Tampoc hi ha vist dilació indeguda perquè ‘només fa tres anys dels fets”. També ha negat, en base l’escrit de defensa, que no se la jutja per ser diputada, sinó per no haver fet cas a les ordres del president de la sala penal que té el caràcter de “policia del tribunal”. Les qüestions prèvies es resoldran en sentència.

Rebuda del sobiranisme català i estatal

Reguant ha estat rebuda amb una pancarta, amb una il·lustració de les seves ulleres, i amb líders i representants de la CUP, com els diputats Mireia Vehí, Carles Riera, Xavier Pellicer i Albert Bortran; de Junts per Catalunya, com Josep Pagès, Josep Lluís Cleries, Pilar Calvo o Quim Jubert; d’ERC, com la portaveu adjunta al Parlament, Meritxell Serret, Marta Rosique i Mirella Cortés; el comú Gerardo Pisarello, el diputat d’EH Bildu, Jon Iñarritu, el president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, i el vicepresident de l’ANC, Jordi Pesarrodona, així com diputats del BNG.