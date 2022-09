Reguant: “Aragonès ha fet un discurs més de president de patronal que de la Generalitat”

La diputada de la CUP Eulàlia Reguant ha criticat el discurs que ha ofert el president de la Generalitat, Pere Aragonès, durant l’inici del debat de política general aquest dimarts i que finalitzarà divendres. Reguant, a través d’una piulada a Twitter, ha assenyalat que, entre les paraules d’Aragonès, no hi havia “cap proposta transformadora que provoqui canvis estructurals per fer front a la crisi actual”. De fet, la cupaire ha sigut molt crítica amb Aragonès i assegura que el seu discurs ha estat “més propi del president de la Patronal, que d’un president de la Generalitat que mira per la gent del país”.

A les xarxes socials, Reguant compara les polítiques que ha proposat Aragonès amb les del govern espanyol i diu que “són una fotocòpia”. Emfatitza que “no ha posat en cap moment el marc econòmic i polític i continuar transferint diners públics per protegir els beneficis privats”. D’altra banda, la diputada de la CUP critica que en clau nacional no s’hagi fet cap proposta “per sortir de l’atzucac en què es trobava el país davant l’immobilisme de l’Estat davant les demandes d’autodeterminació i amnistia”. Reguant assegura que, després d’aquest discurs, tothom ha pogut veure que la taula de diàleg és “absolutament inútil” si no hi ha acció política independentista.

1. Cap proposta transformadora que provoqui canvis estructurals per fer front a la crisi actual. Autocomplaent i sense autocrítica. Un discurs més propi del president de la Patronal, que d'un president de la Generalitat que mira per la gent del país. — Eulàlia Reguant Cura (@aramateix) September 27, 2022

Per últim, la cupaire assegura que, en aquest primer dia de debat de política general, “hem vist un president més preocupat per la cohesió dels consellers davant la crisi permanent entre ERC i Junts, que per les persones que ho estan passant molt malament”. “Decebedor!”, ha escrit.

Un “postdata” d’agraïment

La diputada de la CUP ha guardat l’últim tuit del fil que ha fet després del discurs del president del Govern per dedicar-li unes paraules d’agraïment. Reguant li agraeix a Aragonès les paraules de suport per al seu judici al Tribunal Suprem per haver-se negat a respondre les preguntes de Vox. Afegeix que “cal que al país ens conjurem per aturar el racisme, la xenofòbia i el feixisme”.