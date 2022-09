La CUP dona per morta la taula de diàleg: “És una eina inútil en aquest moment”

La diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, ha criticat durament la taula de diàleg en el debat de política general aquest dimarts. “La taula de diàleg ha quedat reduïda a una bilateral entre Esquerra Republicana i el PSOE”, ha afirmat la diputada que serà jutjada aquest dimecres al Tribunal Suprem. Davant la proposta del president de la Generalitat d’impulsar una via canadenca, Reguant s’ha limitat a dir que la Moncloa no a tardat ni 30 minuts a descartar-ho, fet que al seu parer “demostra que la taula de diàleg és una eina inútil en aquest moment polític que estem vivint”.

De fet, la CUP, que va donar a Aragonès un marge de confiança de dos anys per tirar endavant la taula de diàleg, considera que el marc de l’Estat espanyol serà no serà un marc de resolució “El conflicte ha passar de ser un conflicte intern a un d’internacional, teixint aliances amb Escòcia i Irlanda“, ha afirmat Reguant, fent referència a l’autodeterminació dels pobles.

El diputat de la CUP Carles Riera, en el seu torn de rèplica, també s’ha dirigit en aquest sentit al president de la Generalitat. Considera que “cal forçar” a l’Estat que pacti un referèndum. “El seu discurs el podria assumir perfectament el PSC”, ha dit Riera. També creu que els presidents Pujol i Maragall haurien estat més “contundents” en alguns elements que ha presentat Aragonès. “Les solucions només vindran a través de la mobilització de la gent”, ha dit el diputat anticapitalista.

La diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, en el debat de política general / MIREIA COMAS

Reguant parla del Primer d’Octubre: “Cal deixar de viure del record i la nostàlgia”

També ha volgut parlar del Primer d’Octubre: “Cal compartir una lectura i deixar de viure del record i la nostàlgia”. Alhora, ha afirmat que hi ha una convergentització d’Esquerra Republicana en l’imaginari del país. “Van deixar el pacte d’investidura amb la CUP en un calaix”, ha recordat Reguant, que creu que el Govern prioritza els pactes amb el PSC i els comuns. De fet, ha dit que els socialistes són el “sottogoverno” de la Generalitat.

A més, ha fet un discurs encarat als temes socials. Ha criticat molt durament que el president de la Generalitat no hagi mencionat els desnonaments en el seu discurs. “Amb el que ha durat el seu discurs hi ha hagut dos desnonaments a Catalunya i Florentino Pérez ha guanyat 21,6 milions d’euros”, ha volgut constatar Reguant. També s’ha dirigit a la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, qui ha acusat de criminalitzar la ocupació i la gent que “necessita un sostre on viure”, fent referència al mecanisme de les facilitats que va anunciar Justícia per desocupar habitatges en els casos de conflictes veïnals.

Critica durament el discurs d’Aragonès

Reguant també ha criticat que no s’hagi parlat de la regulació dels lloguers i ha atacat el Constitucional per tombar la llei de la Generalitat que regulava els seus preus. “Plou sobre mullat. Set de cada deu contractes de joves són temporals. Dos de cada deu joves es pot emancipar”, ha recordat la diputada de la CUP, que creu que les mesures haurien de ser estructurals.

La diputada de la CUP tamé ha reivindicat el camp i la pagesia, que creu que estan abandonats. En aquest sentit, considera impossible impulsar mesures a favor del camp i iniciar una transició ecològica, combinant-ho amb projectes com l’ampliació de l’aeroport, els jocs d’hivern i tenir abandonat el transport públic. “Pel bé del país, oblidin els projectes de la patronal i de Foment de Treball. Només els importa engreixar els comptes corrents”.