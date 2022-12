Elena defensa que el nou Codi Penal garanteix drets “a una immensa majoria”

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha defensat que el nou Codi Penal, que va passar per la mínima el primer tràmit al Congrés dels Diputats, inclou canvis que garanteixen els drets i les llibertats d'”una immensa majoria de la població”. Elena ho ha afirmat aquest dimecres al Parlament per una interpel·lació de Junts per Catalunya sobre el garantiment dels drets polítics i civils davant la reforma prevista del tipus penal de desordres públics agreujats. El conseller ha remarcat que les modificacions que s’han fet al redactat inicial del delicte de desordres públics “encara fan més restrictiva” la seva aplicació, i inclou l’eliminació d’agreujants i suposarà una rebaixa “generalitzada” de penes. Per Elena, aquesta reforma és “indiscutiblement” una “millora” i ha assenyalat que “el temps acreditarà” que les modificacions són beneficioses.

Elena demana esperar uns mesos per veure resultats

El titular d’Interior ha admès que ERC no hauria impulsat la reforma del Codi Penal tal com s’ha acabat fent, però ha insistit que el resultat és millor per als drets i les llibertats a Catalunya. Elena ha instat a Junts a tenir paciència, a parlar “d’aquí a uns mesos” per poder veure quin és el resultat dels canvis perquè, ara, se’n poden fer “moltes interpretacions”. Així i tot, el conseller ha defensat que la reforma no agreuja cap delicte i està convençut que se’n beneficiaran milers de persones. “Hem d’estar col·lectivament satisfets”, ha afegit.

El portaveu de JxCat, Josep Rius, diu que al partit estan “amoïnats” pels efectes de la modificació del Codi Penal / ACN

Els junters, “amoïnats”

Les declaracions del conseller Elena no han tranquil·litzat a Junts. El diputat Josep Rius ha dit que estan “amoïnats” pels canvis incorporats al Codi Penal i té dubtes de com s’aplicarà en situacions com una manifestació, l’ocupació d’una oficina bancària, l’aeroport o un tall com el de la Jonquera. A més, Rius no confia en el fet que el temps, com demana Elena, pugui provar que les modificacions són beneficioses i ha posat l’exemple de la llei Celaá o la llei del ‘només sí és sí’.