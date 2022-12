El Parlament rebutja lamentar la reforma del Codi Penal

El ple del Parlament ha rebutjat aquest dijous una moció de Cs que lamenta la reforma del Codi Penal (CP) “en mans del PSOE i ERC”, per la qual es derogarà el delicte de sedició i es reformarà el de malversació. Aquesta iniciativa, que defensa que aquesta reforma ha estat utilitzada “com a arma de negociació entre el govern espanyol i els partits independentistes”, ha decaigut amb els vots en contra de PSC-Units, ERC, Junts, CUP i comuns, i el vot favorable de Vox, Cs i PP.

Rebuig a fer caure la taula de diàleg

A més, el text insta el Govern a “dissoldre l’autodenominada taula de diàleg, opaca, fosca i sense cap mena de transparència ni de rendició de comptes a la ciutadania”, un punt que també ha estat rebutjat per l’hemicicle, amb els mateixos vots.

En el debat, el diputat de Cs Nacho Martín Blanco ha assegurat que no és més assumible “lucrar-se amb diners públics per a infringir les lleis, que fer-ho per a construir-se un xalet”, i ha acusat el Govern d’estar pervertint el llenguatge i establir que hi ha una corrupció bona i una dolenta, en les seves paraules.

Els diputats de Ciutadans Nacho Martín Blanco i Anna Grau a la sessió de control al Govern al Parlament 14/12/22 / Mireia Comas

Sense despenalització de la malversació

Ferran Pedret (PSC) ha afirmat que la moció de Cs parteix d’una premissa falsa, i ha subratllat que la reforma de la sedició “no suposa la despenalització de cap manera de malversació”, sinó que distingeix entre la apropiativa i la de desviació de diners, i també ha defensat que la derogació de la sedició homologa a Espanya a altres jurisdiccions europees.

La diputada de la CUP en el Parlament Dolors Sabater ha criticat que Cs amb aquesta moció “l’única cosa que fan és aprofitar el debat en el Congrés de la reforma del CP per a omplir el ple de punts demagògics”, i ha lamentat que la reforma del CP obre la porta al fet que més accions polítiques puguin ser judicialitzades, segons ella.

El diputat dels comuns Marc Parés ha censurat que Cs negui que hi ha un conflicte polític a Catalunya, i ha retret a Junts que critiquin a Unides Podem (UP): “Si avui els presos polítics no són a la presó és pel treball del nostre grup parlamentari. Volem que no hi hagi ningú represaliat”.

El “processisme”

El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha acusat els socialistes de “fer procesismo en el Congrés”, fet que considera que tindrà com a conseqüència una deterioració institucional i que s’aprovin lleis conscientment inconstitucionals.

El diputat no adjunt Antonio Gallego ha justificat el seu vot favorable perquè “és repugnant que el Govern indulti a colpistes, alleugereixi la sedició i la malversació, que faciliti la corrupció, que legisli per a beneficiar a socis i que el president es vengui als separatistes per un plat de llenties”.

Jordi Orobitg (ERC) ha defensat que l’anterior reforma del CP “es va fer a mida del procés del 9N, i el que s’està fent és revertir la situació que es va crear a mesura per a atacar a l’independentisme”, i també ha assegurat que la reforma no suposa criminalitzar el dret a protesta perquè es deroga la sedició.