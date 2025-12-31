Aquelarre dels presidents autonòmics espanyols contra el finançament català

Les dates nadalenques, dates de ‘pau i amor’, s’han convertit en un veritable aquelarre anticatalà per part dels presidents autonòmics de l’Estat espanyol. Independentment si del PP o del PSOE, els polítics espanyols han tret la seva bilis anticatalana en els tradicionals discursos de Cap d’Any. Els que han portat l’estendard contra Catalunya han estat dos sospitosos habituals com el president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page (PSOE), i el president de l’Aragó, Jorge Azcón (PP) i han assegurat, en declaracions recollides per l’ACN, que respondran davant de “qualsevol intent” de privilegiar Catalunya per part del govern central espanyol; fent una clara al·lusió al finançament ‘singular’ promès per Sánchez.
García-Page ha intentat no fer saltar la llebre i s’ha mostrat més mesurat en les seves declaracions tot i que ha assegurat que Castella-la Manxa “no pretén més, però no consent menys”. “Nosaltres sabem que som espanyols i que Castella-la Manxa no pretén més, però no assumeix ni consent menys. Combatrem qualsevol tipus d’intent de privilegis que ens perjudiqui i perjudiqui el conjunt”, ha alertat el líder socialista i president de Castella-la Manxa.
Els barons del PP contra el finançament català i el MNAC
La festa de l’anticatalanisme ha esclatat quan ha entrat a escena el president de l’Aragó, Jorge Azcón, qui ha “justícia” i un model de finançament que “no privilegiï altres comunitats”. L’atac, però, ha continuat assegurant que “no tolerem que se’ns tracti pitjor que altres espanyols. Qualsevol altra premissa és un atac al principi constitucional d’igualtat, a la nostra dignitat, a la nostra autonomia”. La cirera del pastís ha arribat quan s’ha referit a les pintures de Sixena que s’exhibeixen al MNAC, de les quals ha assegurat que “somia” que en els pròxims mesos les pintures vagin a l’Aragó i ha alertat que “les sentències s’han de complir, és una qüestió de justícia”. Per la seva banda la presidenta de les Illes Balears, Marga Prohens, ha exigit al govern espanyol que el finançament estigui “negociat entre totes les comunitats”.