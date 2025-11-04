El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha assegurat que el Govern encara “no contempla” la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat per al 2026 i confia poder-los aprovar amb el suport dels Comuns i ERC. Els republicans fa setmanes que avisen que “sense finançament no hi ha pressupostos” i des de la Generalitat fien el futur dels comptes catalans, que estan prorrogats des de fa dos anys, a la complicada entesa del partit d’Oriol Junqueras amb el Ministeri d’Hisenda, que aviat hauria de presentar la seva proposta de nou model de finançament. En una entrevista a TV3, Dalmau ha dit que hi ha “bona sintonia amb ERC i el govern d’Espanya”, tot i la mala relació amb la vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, a qui els republicans veuen més centrada en les eleccions andaluses de l’any vinent que en la reforma del model de finançament autonòmic, caducat des del 2014. “Estem millor que mesos enrere”, ha insistit.
Tot i l’optimisme moderat de Dalmau, cap de les últimes declaracions públiques que han fet els dirigents d’ERC fa pensar en un acostament de postures. El portaveu d’ERC, Isaac Albert, deia aquest dilluns que el seu partit no parlarà de pressupostos amb el Govern encara que avancin les converses amb els Comuns si no hi ha avenços amb el nou finançament. A finals d’octubre, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va garantir a ERC que el nou finançament “respectarà” els acords signats per a la seva investidura, tot i que va advertir que “no és senzill” quadrar totes les peticions dels republicans. Fins ara el Ministeri d’Hisenda ha dit que s’oposa a cedir en les dues grans qüestions plantejades pels republicans en l’acord amb el PSC: el principi d’ordinalitat –que garanteix que Catalunya rebrà inversions de l’Estat en proporció a la seva aportació a la caixa comuna– i la cessió de la gestió dels impostos.
Les tibantors entre ERC i Hisenda han deixat el Govern en una situació incòmoda, ja que necessiten els vots dels republicans per aprovar els pressupostos i tirar endavant la seva agenda legislativa, però no volen fer massa soroll a Madrid per no debilitar encara més el govern espanyol, que no té majoria parlamentària després de la ruptura amb Junts i malda per aprovar qualsevol llei. El conseller de Presidència ha insistit que la Generalitat defensarà “a capa i espasa” el principi d’ordinalitat en les negociacions per al nou finançament, una afirmació agosarada tenint en compte que no van aconseguir incloure’n una referència a l’acord tancat amb la Moncloa en la reunió bilateral Generalitat-Estat precisament per posar les bases del nou model.
La proposta d’Hisenda, lluny de les aspiracions d’ERC
El Ministeri d’Hisenda està ultimant la proposta de nou model de finançament que voldria presentar en el pròxim Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), que s’ha de celebrar aquest mes per abordar els pressupostos espanyols i el sostre de despesa. Fonts del departament que lidera María Jesús Montero explicaven fa uns dies que el nivell de concreció de la proposta dependrà de les negociacions amb ERC, però ara per ara sembla que està lluny de les pretensions dels republicans. Hisenda assegura que el nou model no girarà al voltant d’una “ordinalitat pura”, tal com exigeix ERC, i a més vol que les comunitats del PP també puguin acceptar l’acord final, per la qual cosa es fa difícil pensar en una fórmula que reuneixi la singularitat que es demana des de Catalunya amb la fòbia que hi ha a la Moncloa a qualsevol pacte que es pugui interpretar com una cessió a l’independentisme.
Així, el ministeri treballa sobre la revisió del principi de població ajustada que ja regeix l’actual model de finançament. És una variable que té en compte les necessitats de despesa de cada comunitat i calcula el repartiment de fons en funció de factors demogràfics i geogràfics i que, segons Hisenda, compleix els requisits de l’ordinalitat.