Els sindicats avisen que cal un acord més ampli per orientar els recursos del finançament

Primeres reaccions del sector econòmic a acord de finançament anunciat aquest dijous pel president d’Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. Els sindicats de la UGT i CCOO celebren el pacte entre republicans i el PSOE, però alerten que aquest necessita un ampli suport polític perquè prosperi al Congrés dels Diputats i perquè es puguin orientar eficientment els recursos. Cal recordar que amb aquest nou model, Catalunya rebrà 4.700 milions més que fins ara, segons ha detallat Junqueras.
Des de CCOO demanen a “totes les forces polítiques” que se sumin a la negociació i donin suport a la mesura. “Seria una gran oportunitat perduda no fer prou esforços perquè aquesta proposta tiri endavant”, argumenten, alhora que reconeixen que l’actual sistema presenta “dèficits” importants. El sindicat considera que l’acord va en la línia del pacte “específic per a Catalunya” que demanaven i que sorgeix precisament d’una negociació bilateral amb l’Estat, “sense excloure que també es produeixin negociacions multilaterals”. “La Constitució no descarta que dins del sistema comú puguin establir-se previsions singulars”, puntualitzen, tot indicant que un model de major responsabilitat fiscal és “plenament constitucional si s’ofereix a totes les comunitats autònomes que ho desitgin”.
Per la seva banda, la UGT assegura que “ja tocava arreglar” el sistema de finançament català, que es va dissenyar abans de la crisi i suposava un “retorcés” per al territori. “Bona part dels serveis públics necessiten més recursos”, defensa en declaracions a l’ACN el secretari general Camil Ros, que situa com a sectors prioritaris els àmbits relacionats amb l’habitatge, l’educació, la sanitat, les infraestructures i les polítiques d’ocupació. A parer seu, és clau un acord per distribuir “de forma equilibrada i consensuada aquests nous recursos que han de venir per Catalunya”.
Un model que és cafè per a tothom
Cal recordar que des de la Moncloa han volgut deixar clar que aquest nou model “no és un vestit a mida ni un privilegi per a Catalunya”. Fonts de l’executiu recollides per l’ACN presenten aquest nou sistema com un cafè per a tothom, un model “just i equilibrat que millora el finançament de totes les comunitats”.